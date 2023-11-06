Перемістять аж до Таганрога: які наслідки потужної "бавовни" біля Маріуполя

В окупованому селищі Сєдове поблизу Новоазовська ввечері 5 листопада були чутні потужні вибухи. Згодом з'ясувалось, що здетонував склад боєприпасів противника.

Депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін сказав 24 Каналу, що Новоазовськ та Сєдове входять у логістичного ланцюга російського військового постачання.

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В межах досяжності "бавовни"

Відомо, що всі вантажі, які приходили до окупованого Маріуполя з Ростовської області Росії й далі йшло на Запорізький та на Вугледарський напрямки, концентрувалось через Новоазовськ та Маріуполь.

Коли в Маріуполі почала траплятися "бавовна", в окупантів ускладнився процес логістичного постачання. А коли "бавовна" почастішала ще й в окупованому Криму, то цей напрямок став ще більше навантажений. На шляху Маріуполь – Новоазовськ постійно фіксуються затори,

– зазначив Забавін.

Якщо раніше влучання відбувались по Маріупольському району, то 5 листопада відбувся історичний момент, адже тепер вся тимчасово окупована територія цього напрямку – в межі досяжності української "бавовни".

"На сьогодні у росіяни немає безпечного місця в Маріупольському та Новоазовському районах для зберігання бойового комплекту та військової техніки, а також особового складу. Ми побачили це на власні очі", – наголосив депутат Маріупольської міськради.

Новоазовськ був окупований ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Поблизу міста було сконцентровано велику кількість воєнної інфраструктури ворога. Як повідомлялось, влучання в Сєдовому відбулось по ремонтній базі та складу боєкомплекту.

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Ворог зазнав великих втрат

Водночас за попередньою інформацією саме в Сєдовому росіяни ймовірно ремонтували гелікоптери. Саме сюди їх було поспішно переміщено з Бердянського та Луганського аеродромів, які зазнали ударів ракетами ATACMS.

Будемо чекати супутникових знімків, які дадуть розуміння повної картини того, що відбулося,

– зауважив Забавін.

Проте, за його словами, раніше місцеві жителі передавали інформацію щодо переміщення гелікоптерів через узбережжя Азовського моря у напрямку Новоазовська та Бердянська. З цього можна зробити висновки, що ці гелікоптери могли бути зосереджені у місці влучання

Однак з урахуванням того, який потужний вибух стався в Сєдовому, можна припустити, що ворог зазнав великих втрат боєкомплекту та військової техніки. Це означає, що росіяни тримали в одному місці занадто багато озброєння, яке могло вибухнути.

"Так вони вчиняли раніше в Маріуполі, коли вважали, що українська "бавовна" не може туди потрапити. Але після почали розміщувати в Маріупольському районі військову техніку та боєкомплект й особовий склад дуже обережно. А зараз окупантам доведеться все це переміщувати щонайменше у напрямок Таганрога", – підкреслив Дмитро Забавін.

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