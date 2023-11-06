Окупанти засвітилися під час створення складу біля Маріуполя: огляд фронту від Світана

Ввечері 5 листопада було дуже гучно в окупованому селищі Сєдове завдяки детонації ворожого складу. Росіяни його лише нещодавно там створили.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в оперативному зведенні для 24 Каналу зауважив, що детонувало там декілька годин.

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Потужна "бавовна" біля Маріуполя

Полковник запасу зазначив, що удар був у селищі Сєдове. Наша розвідка й партизани вирахували там склад боєприпасів, який був нещодавно створений.

Тобто засвітилися росіяни під час створення,

– сказав Світан.

Звісно ж, наголосив він, цей склад був знищений. Принаймні жителі від Маріуполя до Новоазовська, тобто південного узбережжя Донбасу, бачили доволі хорошу заграву, там детонувало декілька годин.

Військовий експерт припускає, що удар по цьому ворожому складу міг бути завданий ракетами Storm Shadow або SCALP.

Оперативне зведення від Романа Світана: дивіться відео

Росіяни прогнозують знищення Кримського мосту

Світан вважає, що окупанти намагатимуться прокладати залізницю навіть на південь від Мелітополя. У них велике питання постає й щодо цього міста.

Необхідність прокладання залізниці свідчить про те, що росіяни прогнозують знищення Керченського мосту,

– заявив полковник запасу.

За його словами, попередніми ударами цей міст, можливо, вже виведений з ладу настільки, що росіяни не можуть перевозити вантажі у достатній кількості по самій гілці. Або ж вони розуміють, що будь-який потяг, який ним рухатиметься з боєприпасами чи паливом, стане додатковим чинником для знищення всього мосту.

Тому, зауважив Світан, окупанти знайшли альтернативний шлях прокладання залізниці. Зокрема, через Ростов, Маріуполь, Бердянськ, на південь від Мелітополя на Якимівку, де є залізнична розв'язка.

Він додав, що там є декілька мостів, прикрити їх усіх неможливо. Тож, скільки б загарбники не будували залізницю – нормально вона не працюватиме. Адже постійно перебуватиме під контролем наших ракет.

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