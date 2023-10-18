"Що це таке – без поняття": кадри "бавовни" в Сахарній Головці біля Севастополя

Ввечері 18 жовтня поблизу селища Сахарна Головка в окупованому Криму пролунав потужний вибух. Місцеві жителі населеного пункту вже публікують безліч кадрів удару.

Повітряну тривогу в окупованому Криму оголосили вже після прильоту. Росіяни намагалися списати все на "успішну роботу ППО", однак самі ж заплуталися у версіях.

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Кадри "бавовни" поблизу Севастополя

Ввечері 18 жовтня кримчани повідомили про "бавовну" неподалік Севастополя. Згодом стало відомо про приліт у районі селища Сахарна Головка, який окупанти так і не спромоглися нормально пояснити.

Місцеві активно почали публікувати кадри прильоту з усіх можливих ракурсів. На фото та відео видно величезний стовп диму над населеним пунктом.

Стовп диму в Сахарній Головці: дивіться відео

Місцеві телеграм-канали опублікували безліч різноманітних кадрів, що доводять, що у Сахарній Головці все ж "щось сталося". Цього разу російській пропаганді доведеться придумати щось інше, аніж "робота ППО".

"Бавовна" завітала у Сахарну Головку: дивіться відео

Наразі невідомо, що стало причиною такого явища. Однак повідомляється, що сирени почали лунати вже після прильоту.

Поблизу Севастополя знову неспокійно / Фото з місцевих пабліків

На фоні атаки на Крим росіяни навіть поставили димову завісу над Севастопольською бухтою та підняли у повітря свої гелікоптери.

"Бавовна" в Криму – часте явище