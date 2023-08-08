Це не випадковість, – Клочок припустив причину вибухів у порту Туреччини

7 серпня у Туреччині у момент завантаження одного із суден зерном пролунав вибух. Інцидент, враховуючи його потужність, не міг бути спричиненим лише детонацією зернового пилу.

Про це 24 Каналу сказав керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. Детонація зернового пилу не могла б спричинити руйнування 13 елеваторів із 16.

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"Говорити про те, що це випадковість – доволі складно. Плюс до того, вчора сталася пожежа на одному з хімзаводів у Туреччині, також дуже потужна. Все це нагадує доволі дивну історію і більше схоже на диверсії", – мовив аналітик.

Ердоган співпрацює з Росією

Маючи можливість контролювати протоки Босфор і Дарданелли, Реджеп Ердоган активно співпрацює із Росією, допомагаючи їй продавати нафтопродукти контрабандним шляхом.

"Лише у липні через протоку Босфор пройшло близько 200 танкерів російської нафти на суму 12 – 13 мільярдів доларів, велика кількість цієї нафти продавалась сірим способом, зокрема її перевантажують у міжнародних водах для Греції, і звісно що учасникам ринку це не дуже до вподоби", – пояснив Валерій Клочок.

Він переконаний, що ситуація із зерновою угодою має подібне підґрунтя.

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Це вигідно Росії і Туреччині

Історія з вибухом на елеваторах у порту в Туреччині є досить дивною і матиме продовження.

"Хто конкретно за цим стоїть, – сказати важко, але я не вірю, що Росія там не побігала. Вся ця ситуація вигідна зараз і Росії, і Туреччині для відновлення зернового коридору і продовження контрабанди зерна і нафти через протоку Босфор", – наголосив аналітик.

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