На Київщині уламок ракети влучив у житловий будинок: поліція показала фото наслідків

Вдень 29 травня російські загарбники атакували ракетами Україну. На жаль, пошкодження є на Київщині.

Так, у регіоні було пошкоджено господарський будинок. Після цього почалась пожежа.

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На Київщині є пошкодження внаслідок атаки

Як розповіли у поліції, в одному з районів Київщини внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок. Через це спалахнув вогонь. Потерпілих немає.

На місці працює поліція та екстрені служби. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

Правоохоронці просять усіх залишатись в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Наслідки ворожої атаки на Київщині / фото Андрія Нєбитова

Андрій Нєбитов розповів, що наразі загиблих та серйозних пошкоджень немає. Також є повідомлення від громадян про виявлення уламків ракет на території приватних господарств і місць загального користування. У деяких районах через атаки сталось займання трав'яного настилу та частини лісових зон. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції Київщини.

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