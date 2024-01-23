Гасили майже дві доби: окупанти нарешті ліквідували пожежу в Усть-Лузі

Пожежа в порту "Усть-Луга" палала майже 2 доби. Відомо, що технологічний процес на заводі "Новатек" досі зупинено.

Голова адміністрації Кінгісеппського району Юрій Запалатський ввечері 22 січня розповів, що пожежу в терміналі компанії "Новатек" у порту "Усть-Луга" в Ленінградській області вже загасили.

Дивіться також Атака безпілотниками на Усть-Лугу: нафтовий термінал зупинив роботу, – джерела

Пожежу в Усть-Лузі гасили понад добу

Термінал спалахнув у ніч на 21 січня. Губернатор Ленінградської області повідомив про це близько третьої ночі. Про те, що пожежу загасили, стало відомо близько 19:00 22 січня.

Окупанти заявили, що внаслідок пожежі пошкоджено дві цистерни та насосну станцію. Натомість постраждалих, за їхніми словами, немає.

Пізніше у компанії "Новатек" заявили, що причиною пожежі в Усть-Лузі "стала зовнішня дія".

Що відомо про бавовну в Усть-Лузі

Вночі 21 січня у російському селищі Усть-Луга пролунали вибухи на нафтопереробному заводі компанії "Новатек". У Кінгісепському районі ввели режим підвищеної готовності, а голова адміністрації району Юрій Запалатський провів засідання оперативного штабу.

Незадовго до цього очевидці зняли на відео безпілотники біля Санкт-Петербурга. За їхніми словами, вони прямували у бік Кінгісепського району, де розташовані термінали порту Усть-Луга.

Місцеві жителі самої Усть-Луги теж заявили, що чули звук безпілотників і після цього почались вибухи.

За даними джерел 24 Каналу, у спецслужбах, це була операція СБУ. Однак офіційних заяв поки що не було.

Відомо, що персонал було одразу евакуйовано. Наразі технологічний процес на заводі зупинено. Також у районі створили оперативний штаб із ліквідації наслідків.

Усть-Луга є ключовим вузлом у системі експорту енергоносіїв Росії для відправки нафтопродуктів за кордон. Там розміщений завод компанії "Новатек" та великий порт. В СБУ зазначають, що це важливий об'єкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, використовують російські війська.