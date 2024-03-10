"Шахеди" долетіли до Вінниці: в області чули вибухи

У ніч проти 10 березня російські загарбники запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Повідомляється, що у Вінниці пролунали вибухи.

Близько о 22:18 у Повітряних силах повідомили про загрозу ударних БпЛА. Тривога ширилася більшістю областей України, повідомляє 24 Канал.

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У Вінниці пролунали вибухи

Орієнтовно о 00:36 у Вінницькій області пролунало сповіщення повітряної тривоги. Місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи в області.

Наразі тривога у місті та області триває. Повітряні сили пишуть, що фіксують "Шахеди" на Черкащині, які прямують на північний захід.

Офіційна карта повітряних тривог України / Скриншот 24 Каналу

Раніше телеграм-канали повідомляли про рух безпілотників у Звенигородському районі Черкаської області, які рухалися західним курсом на Вінниччину.

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