Що атакували невідомі дрони у Волгоградській області Росії 15 березня, окрім місцевого НПЗ

У суботу, 15 березня, російське міноборони відзвітувало про збиття 64 "українських" безпілотників над Волгоградською областю. Однак ціллю дронів міг бути не лише місцевий НПЗ.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. Під загрозою опинився арсенал комплексного зберігання боєприпасів.

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Що відомо про атаку 15 березня

У ніч 15 березня російська ППО нібито знищила 6 БплА в районі Волгоградського НПЗ, що належить "Лукойлу", а також біля лінійної виробничої диспетчерської станції "Єфімовська", яка належить "Транснєфті". Проте неспокійно було не лише поблизу цих підприємств.

У селищі Котлубань в районі військової частини (57229) буцімто збили 44 дрони. Там міг бути розташований арсенал головного ракетного артилерійського управління (ГРАУ) міноборони Росії.

За попередніми даними, військові об'єкти не пошкоджено, постраждалих немає.