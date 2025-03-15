Що атакували невідомі дрони у Волгоградській області Росії 15 березня, окрім місцевого НПЗ
- Російське міноборони відзвітувало про збиття 64 "українських" безпілотників над Волгоградською областю вночі 15 березня.
- БпЛА намагалися атакувати склад боєприпасів ворожого ГРАУ в Котлубані та промислові об'єкти "Лукойла" й "Транснєфті".
У суботу, 15 березня, російське міноборони відзвітувало про збиття 64 "українських" безпілотників над Волгоградською областю. Однак ціллю дронів міг бути не лише місцевий НПЗ.
Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. Під загрозою опинився арсенал комплексного зберігання боєприпасів.
Дивіться також Україна – світова "столиця" дронів: чому Пентагон зацікавився українськими БпЛА
Що відомо про атаку 15 березня
У ніч 15 березня російська ППО нібито знищила 6 БплА в районі Волгоградського НПЗ, що належить "Лукойлу", а також біля лінійної виробничої диспетчерської станції "Єфімовська", яка належить "Транснєфті". Проте неспокійно було не лише поблизу цих підприємств.
У селищі Котлубань в районі військової частини (57229) буцімто збили 44 дрони. Там міг бути розташований арсенал головного ракетного артилерійського управління (ГРАУ) міноборони Росії.
За попередніми даними, військові об'єкти не пошкоджено, постраждалих немає.
- Нагадаємо, арселал ГРАУ в Котлубані вже горів 16 листопада 2023 року. Причини пожежі невідомі, однак місцеві говорили про характерний для безпілотника звук перед вибухом.
- Пізніше Україна вразила об'єкт 29 вересня 2024 року, одразу після прибуття туди ешелону з іранськими ракетами.