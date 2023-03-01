Вони почали гру, в яку можна грати удвох, – військовий експерт про "бавовну" в Росії

В російському Єйську прогримів вибух біля аеродрому. Пропагандисти заявили, що це атака безпілотників, а місцева влада сказала, що то "навчання". Однак виключати варіант, що туди долетів один із українських "дослідних" безпілотників – не можна.

Так у коментарі 24 Каналу заявив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. Він припустив, що напередодні для атаки різних російських об’єктів застосували мінімум три різних типи БПЛА. Водночас радник Керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не завдає ударів по території Росії.

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"БПЛА ТУ-141 "Стриж" перетворюється, власне, на щось схоже на крилату ракету, вона долітає до російського об’єкта", – заявив він.

Мовляв, потім все в Росії закінчується тим, що в них там "головотяпство", покурили й щось дуже гучно бахнуло.

Те, що зараз відбувається, я б назвав так: польові випробування в реальних умовах тих чи інших БПЛА,

– сказав військовий експерт.

Іван Киричевський вважає, що коли росіяни почали масово атакувати Україну шахедами, вони почали "революцію" у світі військових озброєнь.

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Він зазначив, що після того деякі західні аналітики почали думати, що такі літальні апарати можна перестати називати дронами-камікадзе й почати називати, наприклад, "крилатою ракетою з поршневим двигуном". Усе через те, що це далекобійна зброя для ударів по тилах противника.

Гра для двох

"Є одна проблема – коли росіяни щось там намагаються зробити, досі небачене й нечуване, вони пропускають варіант, що в таку "гру" можна гратися удвох", – сказав Киричевський.

Він припустив, що зараз український оборонно-промисловий комплекс, розвідка та інші складові Сил оборони України проводять випробування як найбільш ефективно гратися в таку "гру" вдвох.

"Ізоляція театру військових дій"

"Якщо ми отак от покладемо на карту, спробуємо побачити, де були вчора й сьогодні вибухи, то ми побачимо, що це не тільки спроби бити по об'єктах, які забезпечують економічний потенціал Росії", – заявив військовий експерт.

Киричевський вважає, що це перша спроба того, що в західній військовій науці називається "ізоляція театру військових дій", наприклад, напередодні можливих боїв за Крим.

І до його звільнення треба готуватися вже зараз, підсумував він.

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