Від 2014 і донині аеропорт "Донецьк" не приймає рейси: як почалася героїчна оборони ДАП

Рівно 8 років тому відбувся перший бій між українськими військовиками та російськими окупантами на території Донецького аеропорту. Обидві сторони намагалися встановити контроль над летовищем. Зрештою, після тривалої надважкої боротьби захисників ДАПу назвали кіборгами.

Про те, з чого все почалося та як історія знову повторюється – читайте у матеріалі 24 каналу.

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"Аеропорт тимчасово не приймає рейси"

Саме з повідомлення про те, що Донецький аеропорт "тимчасово" зупиняє обслуговування рейсів і почалася звитяжна боротьба за летовище. Тоді ніхто навіть не здогадувався, що "тимчасово" перетвориться на довгі 8 років. І рейси, які мали б перенести на кілька днів, так і не були реалізовані у Донецьку.



Повідомлення про зупинку роботи летовища / Скриншот з твітеру Донецького аеропорту

З чого все почалося

У ніч проти 26 травня 2014 року група проросійських сепаратистів з другої спроби таки змогла зайняти частину будівель аеропорту. Зрештою українські військові звільнили приміщення аеропорту у Донецьку. Вони застосували винищувачі для того, щоби ліквідувати бойовиків.

У районі міжнародного аеропорту Донецька тривала активна фаза антитерористичної операції – снайпери відстрілювали бойовиків. Українські підрозділи діяли стрімко та ефективно – було вбито приблизно 45 бойовиків, ще кілька десятків отримали поранення. Після цього почалися довгі дні оборони.

Активна фаза боїв почалася у вересні 2014-го Тривалий час ситуація навколо аеропорту залишалася відносно спокійною. Серйозні штурми стратегічного об'єкта почалися вже після укладення Мінських угод у вересні 2014 року. До теми "Піз*єц, полегшало! Пішли працювати!": емоційно про те, як кіборги рятували Україну Ці домовленості, зокрема, передбачали "зупинку підрозділів та військових формувань сторін на лінії їх зіткнення станом на 19 вересня 2014 року" й відведення важкого озброєння на 15 кілометрів від цієї лінії. Тобто сепаратисти мали б звільнити від озброєнь значну частину Донецька. Для того, щоб отримати перевагу при визначенні лінії розподілу, окупанти атакували аеропорт. З часом, після багатьох штурмів, аеропорт отримав і символічне значення для України - свідчення героїзму її бійців, що успішно протистоять потужним силам ворога. Летовище стало "українськими Фермопілами" та "донбаським Домом Павлова", а його захисників супротивник за стійкість назвав кіборгами.

Українські бійці протягом 242 днів захищали об'єкти ДАПу / Фото Getty Images Українські кіборги були кісткою в горлі окупантам У різний час в аеропорту та прилеглих Пісках воювали бійці: 95-ї та 79-ї десантних бригад,

вояки 3-го кіровоградського полку спецпризначення та батальйону "Дніпро-1",

артилеристи і танкісти 93-ї бригади,

добровольці з "Правого сектора" та батальйону "ОУН",

військові з інших частин. Для сепаратистів це був подразник, який треба було усунути. Аеропорт для сепаратистів також став принциповим питанням. Як для нас він є символом героїзму, так само і в очах сепаратистів отримав принципове значення,

– відзначав командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко, передає ВВС. Кінець оборони та героїчний вихід Спроби взяти аеропорт силами квазіреспубліки "ДНР" не припинялися всю осінь та весь грудень 2014 року. Однак особливо жорстокі бої там почалися після Нового року. 13 січня, після кількох місяців обстрілів, була зруйнована вежа, де майорів український прапор.

Диспетчерська вежа Донецького аеропорту / Фото "5 каналу" Попри численні провокації та відверту брехню про те, що українці нібито обстрілюють з летовища та Пісків житлові райони Донецька, українські сили не погоджувалися на пропозиції й ультиматуми супротивників. Українська армія потужно відповідала на спроби штурму, їй вдалося відвоювати частину територій. 20 – 21 січня почали з'являтися повідомлення про вбитих та полонених кіборгів. У російських ЗМІ з'явилися сюжети про захоплених українських бійців. Зрештою 22 січня в українському Міноборони констатували, що частина військовослужбовців Збройних сил України вийшли з боями з території терміналів, оскільки їхні позиції були зруйновані та прострілювалися прямим наведенням. Втрати України Кожне життя українських захисників є надзвичайно цінним для України. Тому втрати під час звитяжної оборони ДАПу є для нас колосальними. За різними даними, під час оборони летовища загинули понад 200 українських бійців, 58 з них – в останні кілька діб. До таких великих жертв призвело ще й те, що окупанти, скориставшись перемир'ям для евакуації своїх убитих і поранених, замінували та підірвали будівлю, де розташовувалися наші захисники. Бої за Донецький аеропорт: як це було – дивіться відео Як зараз виглядає Донецький аеропорт Очевидно, що ані ватажки бойовиків, ані російська влада, яка їх підтримує, не зайнялася відновленням зруйнованого аеропорту. На відео, яке оприлюднили ще у вересні 2021 року, видно, що час на летовищі зупинився. Понівечений бетон зі шматками металу нагадує про надлюдську звитягу наших захисників і підступність та цинізм російських бойовиків. Який вигляд має Донецький аеропорт зараз: дивіться відео Проведемо паралелі Україна, як і 8 років тому, знову змушена вибивати зі своєї землі окупантів. Новий етап війни Росії проти України також почався з повідомлень аеропортів по всій країні про скасування рейсів. Новою "кісткою в горлі" для російських окупантів став маріупольський завод "Азовсталь", який мужньо тримав оборону та не давай загарбникам взяти під повний контроль Маріуполь. Евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі": коротко Українські військові 3 місяці героїчно тримали оборону Маріуполя. Через значно значні сили ворога, який використовував бойову авіацію, українським захисникам довелося відступити на територію заводу "Азовсталь".

Територія заводу була під постійним обстрілом окупантів, зокрема і з важкого озброєння. Оборону там тримали бійці полку "Азов", морські піхотинці, а також бійці Нацгвардії, поліції, прикордонники та навіть СБУ. Всі вони не зрадили присязі Україні та захищали її територіальну цілісність.

Операція з порятунку заблокованих українських військових на "Азовсталі" розпочалась 16 травня. Тоді 53 важкопоранених захисника вдалося евакуювати й доставити до медичного закладу в окупованому Новоазовську.

Крім того, ще 211 наших захисників через гуманітарний коридор доправили до окупованої Оленівки. 20 травня один із командирів гарнізону на "Азовсталі", підполковник Денис Прокопенко записав звернення, де повідомив, що вище військове керівництво дало наказ припинити оборону міста. Захисники потрапили у російський полон.

Українська сторона заявила, що всі бійці, які були на території заводу "Азовсталь", мають згодом бути обміняні на російських полонених. Доброволець Тарас Коваль відверто розповів про бої за ДАП: дивіться відео