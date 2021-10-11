Про інцидент повідомили в місцевих телеграм-каналах приблизно о 16 годині. Також оприлюднили відео та фото з місця події.

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Назвали ймовірну причину

На щастя, люди внаслідок інциденту не постраждали. Після гасіння стало відомо, що найімовірнішою причиною загоряння було коротке замикання.



Капот автомобіля, який згорів / Фото телеграму ХС

Проте, слід зазначити, що офіційну версію поки не озвучували. На фото салону помітно, що повністю згоріли сидіння. Також авто втратило абсолютно всі вікна. Щодо корпусу, то в нього здебільшого була лише обпалена фарба.



Вода у зруйнованому авто / Фото телеграму ХС

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10 вересня повідомили, що посеред дороги у Львові спалахнув легковик Ford Eskord. Туди прибули рятувальники, проте, попри всі зусилля, автомобіль згорів вщент.

Щоб приборкати полум'я знадобилося лише 10 хвилин. Яка там була причина виникнення займання почали встановлювати правоохоронці.