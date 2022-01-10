Від пів мільйона: яку зарплату отримують керівники Ради

Керівники парламенту за 2021 рік отримали щонайменше пів мільйона гривень. Найбільша зарплата – у спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Так, зарплата Стефанчука за 2021 рік склала 795 324 гривень. Про це 24 каналу повідомили в апараті Верховної Ради.

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Зарплати інших керівників

Перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко – 541 465 гривень;

Заступниця голови Ради Олена Кондратюк – 635 507 гривень.

Зверніть увагу! Стефанчука на посаду спікера парламенту призначили 8 жовтня. Попереднього голову Ради Дмитра Разумкова відправили у відставку напередодні, 7 жовтня.

Корнієнко став віцеспікером 19 жовтня.

Зарплати чиновників зростуть

У 2022 році посадові оклади чиновників в Україні збираються підвищити на 9%. Все тому, що з 1 січня зріс мінімальний прожитковий мінімум – до 2 481 гривні. Нагадаємо, що оклад чиновників повинен становити не нижче, ніж 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб.

Керівники центральних держорганів з січня 2022 року отримуватимуть 41 300 гривні. Також виплати збільшать і для керівників апарату Верховної ради, Секретаріату Кабміну. Очільники міністерств, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом будуть отримувати 36 700 гривень.