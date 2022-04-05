Від початку війни Зеленський виступив перед 19 світовими парламентами: перелік країн

З моменту російського вторгнення в Україні президент Володимир Зеленський виступив перед 19 світовими парламентами. Він намагався залучити їх підтримку.

Зеленський також виступав із чотирма багатосторонніми інституціями – Радою Безпеки ООН, Європейською Радою, G7 та НАТО.

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Його перше віртуальне звернення було до Європейського парламенту 1 березня, а останнє – до іспанського парламенту у вівторок, 5 квітня.

Окрім того, звернення Володимира Зеленського відбувалися кожні кілька днів до урядів таких країн:

Великої Британії,

Польщі,

Канади,

США,

Німеччини,

Швейцарії,

Ізраїлю,

Італії,

Франції,

Японії,

Швеції,

Данії,

Норвегії,

Бельгії,

Нідерландів,

Австралії,

Румунії.

До слова, Володимир Зеленський 5 квітня звернувся до уряду та парламенту Іспанії. Президент говорив про війну, з якою на українські землі прийшла Росія, жахливі реалії українців та потребу у зброї. А звернення він розпочав зі висловлення сподівань, що саме вони зрозуміють біль українців від війни й надію на мир.

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