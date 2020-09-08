Очільник Мінфіну Сергій Марченко запевнив, що має робочий діалог з президентом та главою уряду. Тому чутки про його можливу відставку, які надійшли за парламенту, вважає дивними.

Підстав для відставки Марченко не бачить

Міністр каже, що з керівництвом країни він налагодив професійну комунікацію. Про це Марченко заявив в інтерв'ю виданню Цензор.НЕТ.

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Я маю робочий діалог і професійну комунікацію з президентом і прем'єром. Від них не чув жодного слова, яке б змусило мене думати про відставку,

– наголосив Марченко.

Щодо заяв нардепів про необхідні ротації в економічному блоці уряду, то Марченко називає їх дивними. Міністр каже, що мав розмову з незадоволеними парламентаріями.

Марченко бачився з невдоволеними депутатами

"Ми кілька разів бачилися останнім часом, але у вічі жоден із них не озвучив будь-яких застережень чи претензій до мене як міністра. Натомість було обрано провокативну комунікацію", – зазначив міністр.

Марченко повідомив, що комітет з питань фінансів, податкової та митної політики сформував йому 11 питань, на які він дасть відповідь 9 вересня.

Марченко каже, що готовий до відставки

Очільник Мінфіну зазначив, що готовий до відставки у будь-який момент. Проте він наполягає на тому, аби претензії до нього було чітко та професійно сформульованими.

Я вважаю неприйнятним, коли міністра намагаються "підвісити" напередодні подання до парламенту проєкту бюджету. Мовляв: влаштуємо йому прочуханку, аби він краще чув деякі прохання. Я готовий до публічної фахової дискусії,

– наголосив Марченко.

Що відомо про можливі ротації в Мінфіні

Раніше перший заступник голови Верховної Ради та представник президента в парламенті Руслан Стефанчук зазначив, що можливі ротації у керівництві Мінфіну та Мінекономіки.

За словами Стефанчука, відповідні висновки будуть зроблені після 15 вересня. Тоді уряд повинен запропонувати парламенту бюджетну резолюцію на 2021 рік.

Згодом глава фракції в парламенті Давид Арахамія наголосив, що фракція "Слуга народу" очікує швидких і ефективних дій від двох міністрів – Сергія Марченка та Ігоря Петрашка.