Від президента та прем'єра не чув жодного слова, яке б змусило думати про відставку, – Марченко
Очільник Мінфіну Сергій Марченко запевнив, що має робочий діалог з президентом та главою уряду. Тому чутки про його можливу відставку, які надійшли за парламенту, вважає дивними.
Підстав для відставки Марченко не бачить
Міністр каже, що з керівництвом країни він налагодив професійну комунікацію. Про це Марченко заявив в інтерв'ю виданню Цензор.НЕТ.
До теми Кадрові зміни в уряді: в Раді знову заговорили про відставку двох міністрів
Я маю робочий діалог і професійну комунікацію з президентом і прем'єром. Від них не чув жодного слова, яке б змусило мене думати про відставку,
– наголосив Марченко.
Щодо заяв нардепів про необхідні ротації в економічному блоці уряду, то Марченко називає їх дивними. Міністр каже, що мав розмову з незадоволеними парламентаріями.
Марченко бачився з невдоволеними депутатами
"Ми кілька разів бачилися останнім часом, але у вічі жоден із них не озвучив будь-яких застережень чи претензій до мене як міністра. Натомість було обрано провокативну комунікацію", – зазначив міністр.
Марченко каже, що готовий до відставки
Очільник Мінфіну зазначив, що готовий до відставки у будь-який момент. Проте він наполягає на тому, аби претензії до нього було чітко та професійно сформульованими.
Я вважаю неприйнятним, коли міністра намагаються "підвісити" напередодні подання до парламенту проєкту бюджету. Мовляв: влаштуємо йому прочуханку, аби він краще чув деякі прохання. Я готовий до публічної фахової дискусії,
– наголосив Марченко.
Що відомо про можливі ротації в Мінфіні
- Раніше перший заступник голови Верховної Ради та представник президента в парламенті Руслан Стефанчук зазначив, що можливі ротації у керівництві Мінфіну та Мінекономіки.
- За словами Стефанчука, відповідні висновки будуть зроблені після 15 вересня. Тоді уряд повинен запропонувати парламенту бюджетну резолюцію на 2021 рік.
- Згодом глава фракції в парламенті Давид Арахамія наголосив, що фракція "Слуга народу" очікує швидких і ефективних дій від двох міністрів – Сергія Марченка та Ігоря Петрашка.
Чому депутати незадоволені Марченком та Петрашком?Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у монобільшості є запитання до роботи економічного блоку Кабміну.
За словами голови фінансового комітету Данила Гетманцева, є певні питання щодо роботи митниці.
Нардепка Євгенія Кравчук зазначила, що невдоволення роботою економічного блоку почалося ще навесні.