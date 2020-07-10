У "Слузі народу" перебувають на фінальній стадії щодо визначення кандидатів у мери великих міст. Також у політсилі не відкидають, що на місцевих виборах восени від них можуть балотуватись і колишні опоненти.

На місцевому рівні інший підхід до кандидатів

Наразі у політсилі конкретних прізвищ не називають, кажуть – це така стратегія. Про це розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Також "слуги народу" не відкидають, що від них можуть балотуватись і колишні представники політсил, які є опонентами президентської партії. На думку Корнієнка, ситуація на місцевому рівні – дещо інша, ніж на національному, тому таким людям треба давати шанс.

Вони (кандидати – 24 канал) зрозумілі людям більше по своїх справах, а не по політичній позиції. Для мене, як лідера партії, яка пропагувала перезавантаження, це – великий челендж. Проте на місцевому рівні, ми повинні пам'ятати, що це інший дискурс. На відміну від наших колег по парламенту, ми не будемо на місцевому рівні національний дискурс запускати,

– пояснив Корнієнко.

Хто буде кандидатом у Дніпрі

За інформацією "Радіо Свободи" потенційним кандидатом від "Слуги народу" у Дніпрі може стати Сергій Риженко – головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні. Він у 2016 році балотувався до парламенту від "Європейської Солідарності". Проте, водночас, претендентом на крісло мера Дніпра називають і нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського.

Логічно розглядати, мабуть, наймедійнішого депутата від міста на якусь посаду. Я це спростовувати не буду. Я особисто розглядав пана Бужанського багато разів на різні посади. Але я не можу конкретно коментувати. У нас в кожному місті є сильний депутат,

– відмовився конкретизувати ситуацію щодо Дніпра Корнієнко.

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