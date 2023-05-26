Від удару по поліклініці Дніпра постраждали дітки 3 та 6 років

Вранці 26 травня російські терористи вкотре атакували Дніпро. Ворожа ракета влучила у медичний заклад.

Очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що станом на 12:23 внаслідок теракту постраждали 16 людей. Серед них є двоє дітлахів.

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У якому стані діти

За даними ОВА, хлопчики 3 та 6 років отримали поранення у результаті влучання ракети. Обох шпиталізували, лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості.

Крім того, Лисак повідомив, що з 16 постраждалих наразі госпіталізували 11. Двоє з них – "важкі".

Додамо, що омбудсмен Дмитро Лубінець згодом зазначив, що внаслідок підступного удару по медичному закладу четверо людей вважаються зниклими безвісти.

Окупанти вгатили по медзакладу у Дніпрі / Фото ОВА

Росія атакувала Дніпро вночі 26 травня: коротко