Видатна перемога України, – у Білому домі вперше прокоментували звільнення Херсона

У Білому домі вперше прокоментували звільнення Херсона з російської окупації. Американські партнери назвали це "видатною перемогою" для Києва.

Про це сказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. Він наголосив, що єдиний обласний центр, який росіяни захопили після 24 лютого, повернулася під контроль України.

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Як у США прокоментували звільнення Херсона

Українці щойно здобули видатну перемогу, адже єдина регіональна столиця, яку Росія захопила під час цієї війни, тепер повернулася під український прапор,

– зазначив Салліван.

Він також виступив проти того, що деякі політики намагаються тиснути на президента Володимира Зеленського, щоб той погодився на переговори з Росією. Салліван наголосив, що Україна є "стороною миру" у цій війні. Росія може припинити війну просто забравши свої війська з території України. Водночас, якщо ЗСУ перестануть битися, то Україні настане кінець.

Президент Франції Еммануель Макрон привітав українців зі звільненням Херсона дописом українською мовою у твітері. Він наголосив, що Париж продовжить підтримувати Київ.

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Херсон повернувся під контроль України: головне

11 листопада відбулася історична подія – українські військові увійшли в Херсон. Місцеві мешканці, які зустрічали ЗСУ, плакали від радості.

Багато людей вийшли на головну площа міста з національним прапором. Ввечері херсонці співали пісень і танцювали біля вогнища. У місті панувала неймовірна атмосфера радості.

Українська розвідка закликала всіх російських окупантів, які перебувають у Херсоні, здаватися у полон.

У Міноборони повідомили, що на повну зачистку міста підуть тижні. Однак ЗСУ знають імена всіх зрадників.

Крім Херсона, українські бійці звільнили ще низку населених пунктів на правому березі Дніпра. Наприклад, легендарну Чорнобаївку, Берислав та прилеглі села. В американському Інституті вивчення війни прогнозують, що невдовзі ЗСУ завершать звільнення правобережжя Херсонщини.

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