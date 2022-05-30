Відбирали телефони та заганяли у підвали: як окупанти знущалися з цивільних на Харківщині

Харківська область залишається тимчасово окупованою на 20%. Українські захисники, звільняючи територію, фіксують військові злочини проти мирних жителів.

Зокрема, багато цивільних було знайдено на вулиці розстріляними. Про це ексклюзивно сайту 24 каналу розповів начальник штабу спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев.

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Військові злочини у Харківській області

У Руській Лозовій та Питомнику, що у Харківській області, жителі застали російські війська о 5:00 ранку. Тому вони не мали можливості залишити територію – окупанти одразу ж відрізали шлях до Харкова. Місцеві опинилися в облозі без їжі, води, електроенергії два місяці.

За словами Немічева, мешканці розповіли, що російські солдати заганяли людей у підвали та відбирали телефони. Крім того, людям заборонили пересуватися на власних автомобілях.

Їх вибивали в Бєлгород, що в Росії. Пропонували ледь не щодня туди їхати. Над людьми знущалися. Там дуже багато випадків насильства, допитів. Багато цивільних людей просто розстріляли на вулицях. Це ті ж самі росіяни, які були в Бучі та інших регіонах. Менталітет в них один, і працюють вони за своїми конспектами,

– зауважив він.

Начальник штабу спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Немічев наголосив, що в Харкові та області тривають бої. На Харківському напрямку окупанти зосереджені на утриманні позицій, які їм вдалося захопити раніше.

На Ізюмщині росіяни продовжують спроби наступу. Тому наразі повертатися у місто ще небезпечно. Захисник закликав усіх харків'ян почекати з приїздом, а також дотримуватися правил безпеки та не нехтувати сигналами сирени.

Додамо, що 26 травня російські окупанти обстрілювали Харків з великокаліберних гармат "Піон", дальність стрільби яких досягає 47 кілометрів, та систем залпового вогню.

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