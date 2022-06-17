Відбирають авто та сільгосппродукцію: окупанти цинічно грабують українців на Запоріжжі
У Запорізькій області російські окупанти продовжують свої злочинні дії. Вони відбирають в українців їх транспорт та сільськогосподарську продукцію.
Багато сумного є щодо території, де тимчасово перебувають російські окупанти. Про це 24 каналу розповів Кореспондент із Запоріжжя.
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За його словами, в Бердянську російський військовий зґвалтував жінку. Це трапилося 6 червня, проте інформація надійшла тільки зараз. Поліція розслідуватиме хто це зробив і як відбулося.
Кореспондент зазначив, що, як і раніше, окупанти масово забирають сільгосппродукцію та автомобільний транспорт.
За останню добу я бачив, що були дуже популярними автомобілі – Жигулі ВАЗ. Їх росіяни забирали собі на різних територіях,
– розповів кореспондент.
"Триває грабунок мелітопольських фермерів, які виростили черешню. Ми знаємо, що вони (росіяни – 24 канал) пропонують їм ціну в 10 гривень за кілограм. Це знущання просто над тими людьми, які вирощували ягоди", – додав кореспондент.
Яка ситуація в Запорізькій області: останні новини
- Російська окупаційна "влада" вирішила створити залізничне сполучення між захопленими Кримом та частинами Херсонщини та Запоріжжя. Ймовірно, це почнуть робити вже з початку липня.
- У тимчасово окупованому місті Пологи, що в Запорізькі області, 16 червня виникла масштабна пожежа на хімічному заводі. Повідомляється, що вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 квадратних метрів.
- Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують обороняти позиції та завдають відповіді ворогу, знищуючи його живу силу та техніку.
- Опір українців на тимчасово окупованих територіях руйнує плани Росії щодо анексії та повномасштабного адмінконтролю. Про це йдеться у висновках американських фахівців Інституту вивчення війни. Вони наголосили, що проукраїнські настрої уже завади російській армії і, ймовірно, продовжуватимуть заважати.
- За словами журналіста, з окупованого невеличкого селища міського типу Чернігівка, що в Запорізькій області, надійшла інформація, що російські нелюди заборонили місцевим заготовляти будь-які дрова, навіть сухі гілочки.
- Російські окупанти розгорнули танковий навчальний полігон на Запоріжжі. Вони звозять туди свою техніку та пальне.
- На Запоріжжі вороги гатили один по одному. Зокрема кадирівці вдарили по своїх "товаріщах" – бурятах. За словами Олексія Арестовича, між цими ворожими підрозділами вже були непорозуміння.
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