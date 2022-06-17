Відбирають авто та сільгосппродукцію: окупанти цинічно грабують українців на Запоріжжі

У Запорізькій області російські окупанти продовжують свої злочинні дії. Вони відбирають в українців їх транспорт та сільськогосподарську продукцію.

Багато сумного є щодо території, де тимчасово перебувають російські окупанти. Про це 24 каналу розповів Кореспондент із Запоріжжя.

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За його словами, в Бердянську російський військовий зґвалтував жінку. Це трапилося 6 червня, проте інформація надійшла тільки зараз. Поліція розслідуватиме хто це зробив і як відбулося.

Кореспондент зазначив, що, як і раніше, окупанти масово забирають сільгосппродукцію та автомобільний транспорт.

За останню добу я бачив, що були дуже популярними автомобілі – Жигулі ВАЗ. Їх росіяни забирали собі на різних територіях,

– розповів кореспондент.

"Триває грабунок мелітопольських фермерів, які виростили черешню. Ми знаємо, що вони (росіяни – 24 канал) пропонують їм ціну в 10 гривень за кілограм. Це знущання просто над тими людьми, які вирощували ягоди", – додав кореспондент.

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