Відбиття ракетної терористичної атаки росіян: захисники Півдня показали потужне відео

17 вересня українські сили ППО потужно відпрацювали та знищили ворожі цілі в небі. У повітряному командуванні "Південь" показали, як відбивали ракетну атаку росіян.

Зауважимо, що Сили ППО знищили 12 повітряних цілей із 16. Було ліквідовано 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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Як захисники відбили ворожу атаку на Півдні

На оприлюдненому відео можна побачити, як захисники повітряного командування "Південь" провели бойову роботу по російських крилатих ракетах. Так, вони знищили ворожу ціль 17 вересня на Одещині.

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Уночі 17 вересня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА.

Усього було зафіксовано 16 засобів повітряного нападу: 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда); 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Енгельса.

Основний напрямок удару – південь Одещини.

Унаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей: 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

На жаль, зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині.

В Одеській ОВА повідомили, що наші сили ППО знищили два ударних дрони та 5 ракет. Але, на жаль, є влучання на території Березівського району. Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище. На щастя, постраждалих немає. На місці працюють всі відповідні служби.

Окрім цього, за межами населеного пункту однієї з громад Миколаївщини внаслідок падіння уламків збитого БпЛА виникла пожежа вантажного автомобіля та сухої трави. Її оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

У Дніпропетровській ОВА розповіли, що під час масованої атаки одну з крилатих ракет знищили над Дніпропетровщиною. Згодом стало відомо, що було знищено одну крилату ракету Х-101/Х-555 у Новомосковському районі. Це сталося о 5:10 ранку.