Відбулося засідання ТКГ: Україна вимагає від окупантів негайно припинити вогонь

Позачергове засідання безпекової підгрупи ТКГ відбулося 1 вересня. Сторони обговорили грубі порушення режиму тиші на Донбасі з боку російських окупантів.

Пресслужба Тристоронньої контактної групи повідомила, що позачергове засідання ухвалив глава СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік. Сторони обговорили низку пріоритетних питань.

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Мовилося про систематичні порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. Зокрема, обстріли поблизу Авдіївки.

Також обговорили роботу координаційного механізму для профілактики обстрілу та у разі порушення режиму тиші.

Ми вимагаємо від російської сторони вжити негайних заходів щодо припинення порушень режиму припинення вогню та повернутися до його повного дотримання,

– мовиться у повідомленні української делегації.

Українська делегація наполягає, що безпекова підгрупа має бути частиною координаційного механізму. Саме за її участі сторони мають верифікувати порушення режиму тиші.

Обстріли біля Авдіївки: головне

Російські бойовики упродовж доби 28 серпня декілька разів відкривали вогонь у напрямку Авдіївки. За словами очевидців, окупанти били з мінометів 120 калібру та артилерії 122 калібру.

Відразу 8 українських захисників отримали поранення.

Через обстріли Укрзалізниці довелося обмежила рух потягів. Працівників станції Авдіївка евакуювали.

Тоді у ТКГ повідомили, що російські найманці намагалися спровокувати українських військових. Ймовірною метою бойовиків назвали спробу створити напругу та зірвати розмову Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні.

Місцеві жителі розповіли, що востаннє бачили такі потужні обстріли ще у 2017 році.

Спікер Дмитро Разумков відреагував на чергове цинічне порушення режиму тиші з боку бойовиків. Він заявив, що "ми точно не будемо мовчати й захищатимемо себе і своїх військовослужбовців і громадян, які сьогодні змушені жити в таких умовах".

Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович повідомив , що керівник української делегації Леонід Кравчук найімовірніше не братиме участі у засіданнях до кінця 2021 року. Усе через складний період реабілітації, яку проходить політик.

Публікація з телеграм-каналу ТКГ:

Сьогодні відбулось позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ухвалене Координатором послом Х.Чевіком, Головою СММ ОБСЄ в Україні.

Сторони обговорили числені грубі порушення режиму припинення вогню, зокрема, обстріли противником району Авдіївки та роботу координаційного механізму для їх профілактики та у разі порушення.

Позиція Української делегації, яка полягає в тому, що Підгрупа з безпеки має бути частиною координаційного механізму і саме за її допомогою сторони мають веріфікувати порушення режиму припинення вогню знайшла своє практичне підтвердження.

Ми вимагаємо від російської сторони вжити негайних заходів щодо припинення порушеннь режиму припинення вогню та повернутися до його повного дотримання.