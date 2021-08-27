Відчули слабку позицію Заходу, – арабський журналіст про талібів

За 20 років таліби порозумнішали, зокрема вивчили досвід цинічних держав. Відтак зараз вони можуть говорити одне, а робити – інше.

З перших днів, коли "Талібан" захопив Афганістан, Європейський Союз запропонував говорити з бойовиками. Про це в ефірі 24 каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.

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"Відтак вони (таліби – 24 канал) відчули слабку позицію Заходу", – наголосив журналіст.

Обіцянки Китаю і Росії

За його словами, таліби останні 1,5 роки спілкувались з адміністрацією Дональда Трампа. Так вони намагались виграти час і показати своє "інше" обличчя.

Здається, Китай і Росія пообіцяли їм щось більше. Їх вже визнали на міжнародній арені,

– наголосив Фараджаллах.

Він розповів, що самі по собі таліби мають у своїй природі радикалізм. Всередині нього – окремі кулуари, різні напрямки: з'являються менш і більш радикальні. Всі вони потрібні для талібів, щоб показати, нібито є інші.

Жертви для талібів – не проблема

Жертви для талібів, як зауважив головний редактор порталу "Україна по-арабськи", не є проблемою. Адже їхні послідовники – це фанати; люди, які готові віддати себе в жертву заради високої ідеї.

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