Він сюди й ногою не сунеться, – воїн ЗСУ висміяв "візит" Пригожина в Бахмут

Ситуація у Бахмуті залишається найважчою на фронті. Заяви ворога про нібито взяття міста та відео, записані з даху нібито міської ради, є елементом інформаційно-психологічних операцій проти українців.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко. Він закликав українців дотримуватись інформаційної гігієни та довіряти офіційним повідомленням від Генерального штабу.

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Це нашвидкуруч зроблене ІПСО

За його словами, відео з "даху міської ради у Бахмуті" власник ПВК "Вагнера" Пригожин зняв десь на зруйнованому будинку трохи далі від лінії фронту. Колишній кухар Путіна навряд посміє з’явитись у самому Бахмуті, адже там тривають активні бойові дії та всі позиції у місті добре прострілюються.

"Не вірте цьому нашвидкуруч зробленому ІПСО. Місяць тому він вже опубліковував відео, де він нібито на даху школи в Бахмуті, а це виявилась Парасковіївка (Бахмутський район – 24 Канал). Викликає сміх те, що після публікації відео він різко опинився у Санкт-Петербурзі, де прощався зі своїм улюбленим пропагандистом", – заявив Волощенко.

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Військовий закликав громадян не вестись на ІПСО ворога та дотримуватись інформаційної гігієни.

Ситуація у Бахмуті дуже важка

Петро Волощенко розповів, що станом на сьогодні тривають бої біля міського стадіону та залізничного вокзалу. Ворог повністю сконцентрував зусилля на взятті Бахмута.

"Росіяни жертвують ініціативою на усіх інших напрямках. Вони застосовують важку артилерію та авіацію уже в самому місті. Але тактика Генштабу спрацювала – ми змусили їх втрачати найбільш боєздатні підрозділи російської регулярної армії, які вони готували на Куп’янськ, а може й на Київ. Бахмут повністю виконує задачу, яку поставила наша Ставка", – підкреслив військовий.

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