Відео ППО в Києві, яке підхопили росіяни, виклала Інна Воронова: чим вона прославилась раніше
Росіяни вночі 16 травня атакували Київ дронами та ракетами. ППО успішно спрацювала, але відео роботи наших захисників з'явилось у російських пабліках.
З'ясували, що відео в інстаграмі виклала блогерка та співачка Інна Воронова, яка раніше збирала гроші на заставу чоловіка, затриманого з наркотиками, інформує 24 Канал. Вона підписала локацію в історіях "вид з Комфорт Тауну".
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Нагадаємо, викладати кадри роботи ППО суворо заборонено, оскільки це лише допоможе ворогу скорегувати вогонь. Ба більше, не можна розголошувати локацію до офіційного повідомлення влади.
Згодом Воронова видалила відео з мережі. Однак було вже пізно – його одразу підхопили російські телеграм-канали.
Що відомо про співачку
- Інна Воронова – дружина скандального Юрія Чернецького, якого підозрюють у збуті наркотиків, а саме кокаїну, на близько 5 тисяч доларів. Чоловік перебуває в СІЗО.
- Наразі пара розлучається. Однак раніше, щоб допомогти чоловіку, Інна оголошувала збір коштів у своєму інстаграмі. Вона просила підписників скинути їй гроші, аби Чернецький зміг вийти під заставу. Для цього їй потрібно 4 мільйони гривень.
- Це викликало обурення мережі. Поки люди збирають гроші на ЗСУ, тут оголосили збі на заставу.