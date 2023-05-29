Щиро заливатимуться кривавими соплями, – політтехнолог про відплату за цинічні заяви Соловйова

Російський пропагандист Владімір Соловйов опублікував відео, в якому описав свою подорож у Бахмут. На ньому видно, як "рот Кремля" засуджує нацистів, які, як він вважає, знищують все, що росіянам тепер доведеться відновлювати.

Росіяни поплатяться не лише за всі свої злочинні дії, але й навіть лихі думки. Про це 24 Каналу розповів Борис Тизенгаузен – політтехнолог.

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Соловйов хотів показати "справжню" картину

Борис Тизенгаузен наголосив, що цинізм російських пропагандистів не має кордонів.

Спалити та знищити місто в чужій країні і сказати: "Хлопці його звільняли, нацисти щось зривали, відходячи" – зрозуміло, що це в кращих традиціях пропаганди,

– наголосив він.

За його словами, було цілком прогнозовано, що Владімір Соловйов почне "рити черепами", бо ж у ньому помітні зародки його колеги – німецького пропагандиста Йосифа Геббеля.

До того ж Соловйов на відео демонструє "щире" нерозуміння, чому все навколо знищується. Він набрався хоробрості сформувати метафору довколо слова "Україна", написаного на піаніно, яке понівечили самі росіяни.

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Помста буде

Політтехнолог заявив, що росіяни й зараз до кінця не розуміють, чому українці чинять опір, не впускають ворожі танки й не хочуть "звільнення" та "руського міра".

"Вони думають, що танк поїде, вб'є президента і все – Україна скаже: "Нарешті ви нас звільнили! Дуже вдячні!" – потролив Тизенгаузен російський народ.

Втім, росіянам недовго залишилося жити із рожевими окулярами, бо ж за всі свої діяння їм доведеться відповісти.

Вони щиро заливатимуться кривавими соплями й не розумітимуть, за що з ними так,

– переконаний він.

Натомість після відкриття кордонів увесь цивілізований світ на чолі з Україною змусить їх поплатитися за режим Z та V.

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