Спецоперація СБУ і ВМС: відео удару дрона по "Оленегорському горняку"

СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська, внаслідок якої пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорский горняк". Наразі окупанти буксирують військовий корабель до берега.

Як зазначають джерела 24 Каналу в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС. У розпорядженні 24 Каналу опинилося відео атаки дрона на корабель "Оленегорский горняк".

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На борту корабля було близько сотні окупантів

На кадрах видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 осіб екіпажу.

Атака дрона СБУ на десантний корабель "Оленегорский горняк": дивіться відео

Як зазначають джерела в Службі безпеки, унаслідок атаки "Оленегорский горняк" отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Джерела в СБУ констатували, що всі заяви росіян про нібито "відбиту атаку" – фейк.

У Службі безпеки зазначили, що це далеко не перша успішна спецоперація СБУ з використанням надводних дронів. Раніше керівник СБУ Василь Малюк говорив, що атака на кораблі Росії у Севастопольській бухті у жовтні 2022 року та нещодавній підрив Кримського мосту – справа рук Служби безпеки.

Що відомо про атаку на "Оленегорский горняк"