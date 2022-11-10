Чи може частина росіян залишитися в Херсоні, щоб перешкодити звільненню міста: думка експерта

Росіяни заявили про відхід на лівий берег Херсонщини. Однак навіть такий "жест доброї волі" потребує від них чималих зусиль, адже вони стягнули на правий берег багато сил та засобів.

Чи легко росіянам відходити з правого берега

Про це 24 каналу розказав військовий експерт, аналітик Андрій Харук. Він пояснив, що зроблені анонси вимагають від окупантів досить швидкого відведення військ та техніки, і чи вдасться їм це зробити – велике питання.

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За словами Харука, якщо відхід відбуватиметься так рішуче, як заявив Шойгу, то частину техніки росіянам доведеться залишити на правобережжі, бо перевести її поромами або через понтонні мости, які перебувають під вогневим контролем HIMARS ЗСУ – це досить складне завдання, а окупантам хоч би врятувати особовий склад.

Разом із тим, як зауважив експерт, українські підрозділи не будуть кидатися в погоню за противником без детальної розвідки, вогневої підготовки та завдання ураження, адже командування ЗМУ дбає про життя наших солдатів.

Чи можливі провокації від росіян

Харук додав, що цілком можливим є розвиток подій, за якого не всі російські військові вийдуть з Херсона, адже були повідомлення, що деякі з них переодягаються в цивільних і залишаються в місті, аби здійснити провокації та звинуватити ЗСУ в атаках мирного населення.

На переконання військового експерта, тут ми можемо покладатися лише на розвідку, а також холоднокровність і виваженість дій командирів усіх ланок, зокрема і командирів відділень та взводів. Адже саме вони перебуватимуть у безпосередньому контакті з ворогом та населенням визволених районів, і їм потрібно буде чітко розрізняти, швидко реагувати, відокремлювати одних від інших та нейтралізувати противника, якщо будуть передумови для таких провокацій.

Тобто тільки пильність, пильність і ще раз пильність.Не потрібно забувати про те, що війна йде і те, що ворог відступає не значить, що він не може огризатись,

– наголосив Харук.

Чи можуть оборонні споруди окупантів зупинити контрнаступ ЗСУ

Щодо іншої можливої перешкоди швидкому звільненню Херсонщини – оборонних споруд типу "зубів дракона" чи "лінії Вагнера" – експерт пояснив, що про них мова йшла на північніших ділянках фронту. Натомість Херсонщина – це здебільшого степ, і перегородити його досить складно. Тож тут можна лише зайняти ключові позиції та захистити фортифікаційними укріпленнями.

За його словами, більшою проблемою у цьому регіоні будуть саме природні перешкоди – річки, яри тощо. А на потужні фортифікаційні укріплення Росія фактично не має ані ресурсів, ані часу.

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