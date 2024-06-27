Чому в областях різні відключення світла: пояснення Укренерго

Графіки відключень світла на початку їх впровадження могли бути нерівномірними між областями. Тоді до кожного регіону доводили ліміти споживання, розраховані пропорційно до загального споживання області.

Чому так відбувалось, пояснив очільник Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, передусім розрахунок проводили, орієнтуючись на критичну інфраструктуру.

Дивіться також ДТЕК втратив 90% генерувальних потужностей: скільки потрібно коштів для відновлення

Від чого залежать відключення в області

Мовляв, якщо критичною інфраструктурою "бронюється" значний обсяг споживання, то решта споживачів відчуватимуть "більший тягар відключень".

Наприклад, у Києві, де більше критичної інфраструктури, залишалося менше потужності, яку можна було б розбити на черги та відключати за графіками,

– зазначив Володимир Кудрицький.

В областях, де відсоток критичної інфраструктури в загальному споживанні менший, як от на Тернопільщині, в абонентів відключення могли бути менш тривалими.

Методику змінили

Водночас наразі, за словами Кудрицького, методика трохи змінилася: кожному обленерго призначається певна кількість черг для відключень.

"Ці черги розподіляються по всій країні в такий спосіб, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл тягаря відключень між областями", – пояснив керівник "Укренерго".

Як це відбувається на практиці: у певний час у всіх областях одночасно вводиться одна і та сама черга відключень.

Водночас, як уточнив Кудрицький, ці черги між собою постійно змінюють, що дозволяє зменшити нерівномірність і забезпечити більш справедливий розподіл обсягів відключень у країні.

Що зміниться у майбутньому

Кабінет Міністрів працює над зміною методики застосування відключень для частини прифронтових територій. Пояснюють це тим, що у цих регіонах й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли.

Планують, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть.