Ніяких графіків не плануємо: що кажуть в "Укренерго" про ймовірність відключення світла

В "Укренерго" заявили, що вони не планують ніяких графіків відключень світла. Водночас ці графіки зараз оновлюються на місцях.

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, які він сказав у інтерв'ю "РБК-Україна", графіки відключення конкретних споживачів складаються саме на місцях, а не в "Укренерго". До речі, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв говорив, що Росія може продовжити обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури України взимку, пише 24 Канал.

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Що відомо про графіки відключення світла в Україні

Володимир Кудрицький розповів, що цього разу вся система якихось аварійних обмежень електропостачання буде краще збалансована, враховуючи досвід 2022 року. Окрім того, наразі в Україні набагато більше об'єктів критичної інфраструктури – лікарень, котелень, шкіл, дитсадків, насосних станцій – обладнані автономними джерелами живлення, ніж торік.

Тому у нас в принципі стійкість цієї критичної інфраструктури на місцях зараз набагато вища. Торік навіть великим лікарням не вистачало генераторних потужностей. Ви пам'ятаєте, скільки генераторів потім навезли в Україну під час минулої ракетної та дронової кампанії. Зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури, на щастя, мають ці автономні джерела живлення,

– заявив глава правління.

За його словами, облаштування об'єктів критичної інфраструктури генераторами:

посилює стійкість інфраструктури;

дає необхідну гнучкість, якщо раптом треба буде якісь графіки застосовувати.

"Наразі хочу підкреслити, що ми ніяких графіків відключень не плануємо. І навіть факт їх оновлення Міністерством енергетики не означає, що вони будуть застосовані, ми просто маємо бути готові", – запевнив Кудрицький.

Раніше посадовець пояснював, що нові графіки відключень – це оновлені списки споживачів на випадок, якщо будуть удари по енергосистемі.

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