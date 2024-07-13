В Україні в суботу посилять графіки відключень світла
Джерело:Укренерго
За початковим прогнозом Укренерго, обмеження повинні були б бути меншими у суботу 13 липня. Однак споживання виявилося занадто високим, тож відключень буде більше.
В Укренерго пояснили, що аномальна спека в Україні викликала значно вищий рівень споживання електроенергії, ніж передбачалося.
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Коли посилять обмеження
Обмеження посилять вже з 14:00. До цього часу застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно.
Сьогодні, 13 липня, обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби,
– повідомили в Укренерго.
Детальніше про стан енергосистеми
У Міненерго повідомили, що через масовані російські обстріли в енергосистемі є дефіцит потужностей. Минулої доби для його часткового покриття Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистеми Польщі.
Аварійна допомога залучалась і сьогодні, 13 липня. Вночі також короткочасно відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови. Її вже увімкнули в роботу.
На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 28 725 МВт*год та максимальною потужністю 1445 МВт. Експорту не відбувається та не передбачається.
У міністерстві нагадали, що головна причина обмежень електроенергії – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак.
В Україні тримається спекотна погода, тому можливе зростання споживання електроенергії, зокрема через активне використання кондиціонерів. Закликаємо всіх споживати електроенергію ощадливо. Це дає можливість енергетикам утримувати енергосистему більш стабільною,
– заявили у відомстві.
Загалом, окрім погодинних відключень, через бойові дії та технічні порушення станом на ранок в Україні було знеструмлено 473 населених пунктів. Енергетики заживили 6 878 споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.
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Коли відключень стане менше
- Раніше виконувач обов'язків генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк повідомив, що відключень може стати менше в кінці наступного тижня. В цей час з ремонту вийде низка генеруючих потужностей.
- Раніше в Укренерго зазначили, що "ставатиме легше й з плином часу". Зокрема у серпні, вересні та жовтні відключень буде менше. Однак це за позитивного сценарію, тому що Україна не може прогнозувати атаки ворога.