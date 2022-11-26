В більшості областей діють екстрені відключення: де не буде світла 26 листопада
Через атаку росіян по об'єктах критичної інфраструктури по всій Україні проблеми з електропостачанням. Наші енергетики роблять все, щоб якомога швидше повернути світло у кожну домівку.
Цього разу, після сьомого масованого удару, їм потрібно більше часу, щоб відновити світло. Які графіки відключень електрики діють 26 листопада, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Де в Україні запроваджують екстрені відключення
У Одеській області 26 листопада діятимуть екстрені відключення світла. Одеські електромережі попередили людей, що графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше – не діють.
Окрім того, екстрені відключення вранці 26 листопада запровадили:
- у Києві та області;
- на Дніпропетровщині;
- Донеччині;
- Рівненщині.
Проте орієнтовно о 14:30 26 листопада мер Рівного Олександр Третяк розповів, що місцеві енергетики стабілізували систему енергопостачання. Тому в Рівненській області відмінили екстрені відключення світла.
Але планові графіки обмежень залишаються в силі,
– заявив Третяк.
Які відключення діють в інших регіонах
На Прикарпатті об 11:40 26 листопада внесли зміни у періоди подання електроенергії. Вони знадобились тому, що зросло споживання світла.
Тож електрику людям подадуть за таким графіком:
- 1 черзі: з 10:00 по 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00;
- 2 черзі: з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00;
- та 3: з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00.
У Черкаській області з 8 години ранку 26 листопада діятиме зелений графік відключень електроенергії.
Графіки погодинних відключень світла / Інфографіка з Черкасиобленерго
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У Хмельницькій області 26 листопада діятимуть погодинні відключення електрики. Регіон поділили на 4 черги.
Черги погодинних відключень у Хмельницькій області / Інфографіка обленерго
До якої черга потрапила ваша адреса можна подивитись за посиланням.
У Полтавській області діють графіки погодинних відключень світла. У Полтавській ОВА повідомили, що з 27 листопада у регіоні діятиме оновлений перелік адрес по чергах:
- переглянути його можна за посиланням;
- графік вимкнень на листопад залишається без змін – його можна подивитись тут.
На Львівщині 26 листопада 50% споживачів отримують світло.
При цьому за розпорядженням Укренерго продовжують діяти аварійні та погодинні відключення,
– повідомили в компанії.
Орієнтовно о 15 годині 26 листопада у Львівобленерго людей попросили терміново обмежити споживання електрики, щоб не довелось знову вимикати світло.
Де не вимикатимуть світло
У Запорізькій області не запровадили стабілізаційних відключень електроенергії. Проте людей попросили економити електрику.
Укренерго вже не визначає види відключень
У компанії заявили, що станом на 11 годину 26 листопада ще 25% електроенергії – в дефіциті, а 75% – покривають виробники.
Звертаємо увагу, що ми більше не зазначаємо, які саме види відключень, аварійні чи планові, будуть застосовані: це вирішують обленерго,
– заявили в Укренерго.
Компанія тепер дає кожній області не на скільки мегават треба обмежити споживання, а яким є ліміт в регіоні. Тобто:
- диспетчерам обленерго дають показник споживання для області, перевищувати який не можна;
- тоді обленерго визначає схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми.
Яка ситуація в енергосистемі
- 23 листопада Росія знову масовано атакувала Україну. Тоді по нашій державі країна-терорист випустила понад 70 ракет та дронів. На жаль, на Київщині загинуло сім людей, від атаки по об'єктах критичної інфраструктури постраждали Львівщина, Харківщина, Вінниччина та інші області.
- Вже 24 листопада світло відновили на всій території країни. Тоді вже заживили об'єкти критичної інфраструктури та намагались постачати людям світло на декілька годин.
- В Укренерго 25 листопада повідомили, що в українській енергосистемі дефіцит потужності становить 30% від потреби споживання. Енергетики продовжують відновлювати енергосистему.
- За даними компанії, ремонтні бригади працюють цілодобово. Вони намагаються відновити світло побутовим споживачам.
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