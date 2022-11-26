В більшості областей діють екстрені відключення: де не буде світла 26 листопада

Через атаку росіян по об'єктах критичної інфраструктури по всій Україні проблеми з електропостачанням. Наші енергетики роблять все, щоб якомога швидше повернути світло у кожну домівку.

Цього разу, після сьомого масованого удару, їм потрібно більше часу, щоб відновити світло. Які графіки відключень електрики діють 26 листопада, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Де в Україні запроваджують екстрені відключення

У Одеській області 26 листопада діятимуть екстрені відключення світла. Одеські електромережі попередили людей, що графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше – не діють.

Окрім того, екстрені відключення вранці 26 листопада запровадили:

у Києві та області;

та області; на Дніпропетровщині;

Донеччині;

Рівненщині.

Проте орієнтовно о 14:30 26 листопада мер Рівного Олександр Третяк розповів, що місцеві енергетики стабілізували систему енергопостачання. Тому в Рівненській області відмінили екстрені відключення світла.

Але планові графіки обмежень залишаються в силі,

– заявив Третяк.

Які відключення діють в інших регіонах

У ДТЕК традиційно запевнили, що їхні енергетики разом зі спеціалістами Укренерго та іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

На Прикарпатті об 11:40 26 листопада внесли зміни у періоди подання електроенергії. Вони знадобились тому, що зросло споживання світла.

Тож електрику людям подадуть за таким графіком:

1 черзі: з 10:00 по 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00;

2 черзі: з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00;

та 3: з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00.

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У Черкаській області з 8 години ранку 26 листопада діятиме зелений графік відключень електроенергії.

Графіки погодинних відключень світла / Інфографіка з Черкасиобленерго

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У Хмельницькій області 26 листопада діятимуть погодинні відключення електрики. Регіон поділили на 4 черги.



Черги погодинних відключень у Хмельницькій області / Інфографіка обленерго

До якої черга потрапила ваша адреса можна подивитись за посиланням.

У Полтавській області діють графіки погодинних відключень світла. У Полтавській ОВА повідомили, що з 27 листопада у регіоні діятиме оновлений перелік адрес по чергах:

переглянути його можна за посиланням;

графік вимкнень на листопад залишається без змін – його можна подивитись тут.

На Львівщині 26 листопада 50% споживачів отримують світло.

При цьому за розпорядженням Укренерго продовжують діяти аварійні та погодинні відключення,

– повідомили в компанії.

Орієнтовно о 15 годині 26 листопада у Львівобленерго людей попросили терміново обмежити споживання електрики, щоб не довелось знову вимикати світло.

Де не вимикатимуть світло

У Запорізькій області не запровадили стабілізаційних відключень електроенергії. Проте людей попросили економити електрику.

Укренерго вже не визначає види відключень

У компанії заявили, що станом на 11 годину 26 листопада ще 25% електроенергії – в дефіциті, а 75% – покривають виробники.

Звертаємо увагу, що ми більше не зазначаємо, які саме види відключень, аварійні чи планові, будуть застосовані: це вирішують обленерго,

– заявили в Укренерго.

Компанія тепер дає кожній області не на скільки мегават треба обмежити споживання, а яким є ліміт в регіоні. Тобто:

диспетчерам обленерго дають показник споживання для області, перевищувати який не можна;

тоді обленерго визначає схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми.

Яка ситуація в енергосистемі

23 листопада Росія знову масовано атакувала Україну. Тоді по нашій державі країна-терорист випустила понад 70 ракет та дронів. На жаль, на Київщині загинуло сім людей, від атаки по об'єктах критичної інфраструктури постраждали Львівщина, Харківщина, Вінниччина та інші області.

Вже 24 листопада світло відновили на всій території країни. Тоді вже заживили об'єкти критичної інфраструктури та намагались постачати людям світло на декілька годин.

В Укренерго 25 листопада повідомили, що в українській енергосистемі дефіцит потужності становить 30% від потреби споживання. Енергетики продовжують відновлювати енергосистему.

За даними компанії, ремонтні бригади працюють цілодобово. Вони намагаються відновити світло побутовим споживачам.

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