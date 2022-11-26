В більшості областей діють екстрені відключення: де не буде світла 26 листопада

26 листопада 2022 , 09:27
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Через атаку росіян по об'єктах критичної інфраструктури по всій Україні проблеми з електропостачанням. Наші енергетики роблять все, щоб якомога швидше повернути світло у кожну домівку.

Цього разу, після сьомого масованого удару, їм потрібно більше часу, щоб відновити світло. Які графіки відключень електрики діють 26 листопада, читайте у матеріалі 24 каналу

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Де в Україні запроваджують екстрені відключення

У Одеській області 26 листопада діятимуть екстрені відключення світла. Одеські електромережі попередили людей, що графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше – не діють.

Окрім того, екстрені відключення вранці 26 листопада запровадили:

Проте орієнтовно о 14:30 26 листопада мер Рівного Олександр Третяк розповів, що місцеві енергетики стабілізували систему енергопостачання. Тому в Рівненській області відмінили екстрені відключення світла.

Але планові графіки обмежень залишаються в силі,
– заявив Третяк.  

Зверніть увагу! У ДТЕК традиційно запевнили, що їхні енергетики разом зі спеціалістами Укренерго та іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

Які відключення діють в інших регіонах 

На Прикарпатті об 11:40 26 листопада внесли зміни у періоди подання електроенергії. Вони знадобились тому, що зросло споживання світла. 

Тож електрику людям подадуть за таким графіком:

  • 1 черзі: з 10:00 по 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00;
  • 2 черзі: з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00;
  • та 3: з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00. 
Зауважте! Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

У Черкаській області з 8 години ранку 26 листопада діятиме зелений графік відключень електроенергії.

Графіки погодинних відключень світла / Інфографіка з Черкасиобленерго

 

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У Хмельницькій області 26 листопада діятимуть погодинні відключення електрики. Регіон поділили на 4 черги. 


Черги погодинних відключень у Хмельницькій області / Інфографіка обленерго

До якої черга потрапила ваша адреса можна подивитись за посиланням

У Полтавській області діють графіки погодинних відключень світла. У Полтавській ОВА повідомили, що з 27 листопада у регіоні діятиме оновлений перелік адрес по чергах:

  • переглянути його можна за посиланням;
  • графік вимкнень на листопад залишається без змін – його можна подивитись тут.

На Львівщині 26 листопада 50% споживачів отримують світло. 

При цьому за розпорядженням Укренерго продовжують діяти аварійні та погодинні відключення,
– повідомили в компанії.  

Орієнтовно о 15 годині 26 листопада у Львівобленерго людей попросили терміново обмежити споживання електрики, щоб не довелось знову вимикати світло. 

Де не вимикатимуть світло

У Запорізькій області не запровадили стабілізаційних відключень електроенергії. Проте людей попросили економити електрику. 

Укренерго вже не визначає види відключень

У компанії заявили, що станом на 11 годину 26 листопада ще 25% електроенергії – в дефіциті, а 75% – покривають виробники.

Звертаємо увагу, що ми більше не зазначаємо, які саме види відключень, аварійні чи планові, будуть застосовані: це вирішують обленерго,
– заявили в Укренерго.  

Компанія тепер дає кожній області не на скільки мегават треба обмежити споживання, а яким є ліміт в регіоні. Тобто:

  • диспетчерам обленерго дають показник споживання для області, перевищувати який не можна;
  • тоді обленерго визначає схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми. 

Яка ситуація в енергосистемі

  • 23 листопада Росія знову масовано атакувала Україну. Тоді по нашій державі країна-терорист випустила понад 70 ракет та дронів. На жаль, на Київщині загинуло сім людей, від атаки по об'єктах критичної інфраструктури постраждали Львівщина, Харківщина, Вінниччина та інші області. 
  • Вже 24 листопада світло відновили на всій території країни. Тоді вже заживили об'єкти критичної інфраструктури та намагались постачати людям світло на декілька годин. 
  • В Укренерго 25 листопада повідомили, що в українській енергосистемі дефіцит потужності становить 30% від потреби споживання. Енергетики продовжують відновлювати енергосистему.
  • За даними компанії, ремонтні бригади працюють цілодобово. Вони намагаються відновити світло побутовим споживачам. 

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Автор: Діана Квасневська