У Києві продовжують діяти екстрені відключення світла: графіки не працюють

Енергосистема столиці перебуває у вкрай складному становищі. Від ранку 28 грудня стабілізаційні графіки не працюють.

Натомість енергетики ввели екстрені відключення. До слова, раніше заступник голови КМДА Петро Пантелеєв попереджав, що такі неконтрольовані знеструмлення в Києві можуть тривати всю зиму.

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Понад 300 тисяч киян досі без електроенергії

Станом на ранок 28 грудня без світла залишаються понад 300 тисяч киян. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Еспресо".

У деяких районах міста відсутні також теплопостачання та вода. Це стосується в основному висотних будинків, де вода має підкачуватись помпами.

Графіки для столиці наразі не є актуальними

План віялових знеструмлень, який складали раніше, поки не діє, повідомляють у ДТЕК. Жителів міста просять з розумінням поставитися до екстрених відключень, адже тільки спільними зусиллями енергетиків та споживачів можна позбутися дефіциту.

Просимо всіх клієнтів максимально знизити споживання електроенергії. Бізнес-клієнтів просимо свідомо ставитися до вимог скорочення споживання електроенергії та обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів,

– закликають у київській ДТЕК.

В які години краще використовувати електроприлади / Інфографіка 24 канал

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