На Хмельниччині тривоги оголошуватимуть по-новому
Джерело:Виконком Славутської міськради
Через те, що росіяни активно нищать критичну інфраструктуру країни, необхідно бути готовим до раптового відключення світла. На Хмельниччині розповіли, що у разі зникнення електроенергії, будуть оповіщати про тривогу по-новому.
Нещодавно радник міністра енергетики України Олександр Харченко поділився з українцями, що окупанти пошкодили аж 40% електростанцій країни. Тому віялових відключень електрики не вдасться оминути.
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Як у Славуті оповіщатимуть про тривогу у разі вимкнення світла
Виконавчий комітет Славутської міськради оприлюднив інформацію про те, як будуть інформувати громаду про повітряну тривогу та її відбій. Які альтернативні способи оповіщення, якщо відключать світло:
- по місту їздитимуть автівки, звідки оголошуватимуть про загрозу через гучномовець;
- у церквах посилено битимуть у дзвони.
Коли почуєте дані сигнали, слід негайно пройти в укриття та перебувати там до повідомлення про відбій повітряної тривоги,
– закликали у Славутському виконкомі.
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Жителів Хмельниччини закликають економити електроенергію, адже ситуація критична
Мер Хмельницького Олександр Симчишин увечері 20 жовтня заявив, що навантаження на енергосистему у регіоні є критичним. Мешканців міста та області закликали терміново знизити використання електрики.
Очільник міста додав, що через критичну ситуацію з електроенергією можуть робити аварійні відключення світла. Якщо ж мешканці Хмельницького будуть відповідально виконувати прохання влади, то їх вийде уникнути чи хоча б скоротити.
Нагадаємо, що через масовані атаки росіян по енергетичній інфраструктурі країни, зокрема по електростанціях, виникли серйозні проблеми з постачанням електроенергії. Українців просять свідомо підійти до ситуації, що склалася, та, по можливості, менше користуватися електроприладами й світлом.
Як скоротити споживання електроенергії / Інфографіка 24 каналу
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