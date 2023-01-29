На Хмельниччині відключення світла стануть тривалішими: чому до цього вдалися

Споживачів електоенергії у Хмельницькій області розподілили на 6 черг. Такі зміни дадуть можливість справедливіше здійснювати відключення та збільшити час розподілу електричної енергії.

Енергетики зауважують, що у період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення, максимальна тривалість перерви в електропостачанні не може перевищувати 6 годин.

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Чим зумовлені такі зміни

В обленерго інформують, що причиною такої схеми є ворожі масовані атаки на енергооб'єкти. В енергосистемі України досі зберігається суттєвий дефіцит електричної енергії.

Відтак, відключення світла у Хмельницькій області з 30 січня відбуватимуться із врахуванням нового розподілу.

Оновлені графіки відключень світла / Фото Хмельницькобленерго

Графік погодинних відключень розрахований на схему "6 на 3", тобто відключення триватимуть 6 годин, після чого електрична енергія розподілятиметься 3 години.

Енергетики запевняють, що як тільки ситуація в енергосистемі покращиться, а на Хмельницьку область доведуть більший ліміт, то графік погодинних відключень буде змінено під схему "4 на 4" або ж "4 на 12". Варто додати, що похибка при перемиканні черг можлива в межах 20-40 хвилин.

Жителів області просять з розумінням поставитись до ситуації, адже не всім обладнанням можна керувати дистанційно, досить часто оперативно-виїзним бригадам необхідно доїхати до енергооб'єкта та виконати оперативні перемикання з дотриманням вимог охорони праці.

Ситуація зі світлом в Україні: коротко