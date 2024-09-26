Центр Івано-Франківська частково без світла: Росія пошкодила енергетичний об'єкт на Прикарпатті

Росіяни вкотре атакували "Шахедами" Україну. Зокрема, дрони летіли на Прикарпаття. Унаслідок обстрілу частина людей залишилась без електроенергії.

Уранці 26 вересня голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла про нічний обстріл. За її словами, було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в регіоні.

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Атака дронів на Прикарпаття та відключення світла

Станом на 08:15 частина Івано-Франківська залишається знеструмленою. Проте енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання.

Для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби.

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників в Івано-Франківській громаді зафіксовано пошкодження електромереж,

– пишуть у Прикарпаттяобленерго.

Енергетики додають, що наразі знеструмлена центральна частина Івано-Франківська, це такі вулиці:

Незалежності;

Коновальця;

Січових Стрільців;

Степана Бандери;

частина прилеглих вулиць до названих вище.

Пожежу, яка виникла на місці падіння, оперативно ліквідували. Голова ОВА Онищук зазначила, що минулося без постраждалих.

Раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомляв, що немає постраждалих внаслідок ворожої атаки. Мер підтвердив, що ціллю Росії вкотре була цивільна інфраструктура.

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Водночас неспокійно вночі було в столиці. Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що росіяни випустили вночі десятки дронів по Києву, працювала протиповітряна оборона. Унаслідок падіння уламків спалахнула пожежа в Печерському районі, туди прибули рятувальники.

Згодом стало відомо, що безпілотник пошкодив газопостачання, розгерметизувавши трубу. Була інформація про постраждалу дитину внаслідок атаки дронів, однак вона не підтвердилась.

Крім того, Повітряні сили вранці 26 вересня підбили підсумки нічної атаки на Україну. Захисники неба констатували, що росіяни випустили 78 ударних дронів типу "Шахед" із Приморсько-Ахтарська, Орла та Курська. Вдалось знешкодити 66 безпілотників.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Крім того, у ході повітряного бою було збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Вісім ворожих безпілотників було локаційно втрачено у кількох регіонах України.