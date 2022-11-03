На Київщині після ударів Росії відновили електропостачання, але світло все ж вимикатимуть
Джерело:Олексій Кулеба
Російські військові 31 жовтня завдали удару по об'єктах енергетичної інфраструктури на Київщині. У четвер, 3 листопада, на Київщині ліквідували наслідки та відновили електропостачання.
Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба зранку 3 листопада повідомили, що енергетики заживили усіх абонентів, які залишалися без електропостачання через обстріли 31 жовтня.
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На Київщині стабілізаційні відключення світла
Водночас Кулеба зазначив, що попри відновлення світла, на Київщині відключатимуть світло. Зокрема, з 5:00 в Київській області розпочалися стабілізаційні відключення електроенергії.
Очільник Київського ОВА наголосив, що це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути аварійних ситуацій.
Росія атакувала енергетичні об'єкти України
- Російські військові 31 жовтня вкотре завдали масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Лишень протягом 3 годин окупанти випустили 50 ракет по Україні, з яких сили ППО збили відразу 44.
- Російські терористи завдали ракетного удару по Києву, унаслідок чого в столиці виникли перебої зі світлом. Кулеба 1 листопада інформував, що на Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання.
- Очільник Київської ОВА попереджав, що в області може статися повне відключення електроенергії. Це станеться, якщо Росія продовжуватиме ракетні обстріли енергетичної інфраструктури і її не зможуть зберегти завдяки ППО.
Українців закликають готуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу
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