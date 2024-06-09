Зима буде складною: скільки часу треба на відновлення енергетики, щоб не було відключень
Через російські атаки Україна втратила понад 9 гігаватів потужностей. Ситуація дуже серйозна й непроста, адже минулої зими максимальне споживання електроенергії було 18 гігаватів.
Відповідно, коли 9 з них пошкоджено, то навіть попри те, що зараз літо й менше споживання, на жаль, цієї електроенергії не вистачає, щоб покрити поточні витрати. Про це 24 Каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Не пропустіть Обнадійливі новини: 9 червня світло майже не будуть вимикати
Скільки часу потрібно на відновлення енергетики
Росія серйозно пошкодила нашу енергетичну систему. Харченко переконаний, що для того, щоб вирівняти ситуацію в енергосистемі до нормальної з поточними руйнуваннями – потрібно близько 2 років.
Усі працюватимуть, щоб до зими приготувати максимум того, що можна приготувати; відновити пошкоджені об'єкти; відновити усе, що може працювати; можливо, відновити законсервовані теплоелектроцентралі тощо. Однак стратегічно, щоб не було обмежень, то мінімальний термін робіт – 2 роки,
– зауважив експерт з енергетики.
Щодо тактичної ситуації з електроенергією, то попереду складний місяць – липень. Тоді збігаються високі температури та кількість ремонтів, зокрема атомних енергоблоків. Утім, з середини серпня ситуація почне покращуватися.
"Потім йде зима, й вона буде складною. Це об'єктивно", – підсумував Харченко.
Водночас ситуація сьогодні така, що сильно погіршити її майбутніми атаками Росія вже не зможе.
Ситуація в енергосистемі: коротко
- В Україні зберігається дефіцит електроенергії. Зараз наша держава покриває споживання електроенергії завдяки власній генерації та імпорту.
- За час повномасштабної війни Росія знищила понад половину енергетичних потужностей нашої держави. Генерація електроенергії впала до менш як 20 гігаватів. Тобто Україна втратила понад 30 гігаватів потужностей.
- В Укренерго заявили, що наразі не передбачають можливості блекауту в Україні. Утім, це прогноз без урахування ракетних атак ворога.