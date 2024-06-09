Зима буде складною: скільки часу треба на відновлення енергетики, щоб не було відключень

Через російські атаки Україна втратила понад 9 гігаватів потужностей. Ситуація дуже серйозна й непроста, адже минулої зими максимальне споживання електроенергії було 18 гігаватів.

Відповідно, коли 9 з них пошкоджено, то навіть попри те, що зараз літо й менше споживання, на жаль, цієї електроенергії не вистачає, щоб покрити поточні витрати. Про це 24 Каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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Скільки часу потрібно на відновлення енергетики

Росія серйозно пошкодила нашу енергетичну систему. Харченко переконаний, що для того, щоб вирівняти ситуацію в енергосистемі до нормальної з поточними руйнуваннями – потрібно близько 2 років.

Усі працюватимуть, щоб до зими приготувати максимум того, що можна приготувати; відновити пошкоджені об'єкти; відновити усе, що може працювати; можливо, відновити законсервовані теплоелектроцентралі тощо. Однак стратегічно, щоб не було обмежень, то мінімальний термін робіт – 2 роки,

– зауважив експерт з енергетики.

Щодо тактичної ситуації з електроенергією, то попереду складний місяць – липень. Тоді збігаються високі температури та кількість ремонтів, зокрема атомних енергоблоків. Утім, з середини серпня ситуація почне покращуватися.

"Потім йде зима, й вона буде складною. Це об'єктивно", – підсумував Харченко.

Водночас ситуація сьогодні така, що сильно погіршити її майбутніми атаками Росія вже не зможе.

Ситуація в енергосистемі: коротко