Після обстрілів у Миколаєві зникло світло: в області проблеми з електропостачанням

У Миколаєві в неділю, 23 жовтня, вимикали електропостачання. Світло в Миколаєві зникло після того, як Росія завдала нічних ракетних ударів по місту.

Також проблеми з електропостачанням спостерігаються у Миколаївській області. Причину відключення світла не коментують.

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Станом на 12:15 з'явилася інформація, що в Миколаєві частково почали відновлювати електропостачання.

У Миколаєві знову відключали світло

Також у Миколаєва та області не було світла і 22 жовтня. Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко інформував, що після ударів Росії по енергетичних об'єктах України у Миколаївській області світло відключили для 188 400 абонентів.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у суботу повідомляв, що бригади працюють над відновленням електропостачання. Світла в Миколаєві та деяких районах області не було приблизно з 9 ранку.

Близько 16:45 міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про відновлення електроенергії в місті.

Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України

Зранку 22 жовтня Росія вкотре у жовтні атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури України. Після обстрілів з'явилася інформація про перебої зі світлом та водою у Рівному, Луцьку та Хмельницькому.

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Через критичне збільшення споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях 22 жовтня тимчасово вимикали світло.

Російські окупанти обстріляли 22 жовтня Ковель у Волинській області. Унаслідок прильотів житлові райони можуть декілька днів бути без світла.

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