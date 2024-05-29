Українців попередили про ризик нових відключень світла: у чому причина й до чого тут АЕС

У "Енергоатомі" застерігають про нові відключення електроенергії. Причиною можуть стати ремонтні роботи.

В Україні можуть відновити обмеження електроенергії. Адже найближчими днями в ремонт виведуть чергові енергоблоки АЕС. Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

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Відключення електроенергії можуть повернутися

Петро Котін на засіданні енергокомітету Верховної Ради розповів, що станом на сьогодні вже працює вісім енергоблоків. Протягом двох останніх днів немає обмежень, оскільки з ремонту вивели два енергоблоки.

Але через два дні в нас заходять чергові блоки в ремонт, і тоді, я думаю, "Укренерго" вже запроваджуватиме обмеження,

– розповів він.

За його словами, вищезгадані блоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці. Як повідомляв очільник Міненерго Герман Галущенко, до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС.

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