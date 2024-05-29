Українців попередили про ризик нових відключень світла: у чому причина й до чого тут АЕС
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
У "Енергоатомі" застерігають про нові відключення електроенергії. Причиною можуть стати ремонтні роботи.
В Україні можуть відновити обмеження електроенергії. Адже найближчими днями в ремонт виведуть чергові енергоблоки АЕС. Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
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Відключення електроенергії можуть повернутися
Петро Котін на засіданні енергокомітету Верховної Ради розповів, що станом на сьогодні вже працює вісім енергоблоків. Протягом двох останніх днів немає обмежень, оскільки з ремонту вивели два енергоблоки.
Але через два дні в нас заходять чергові блоки в ремонт, і тоді, я думаю, "Укренерго" вже запроваджуватиме обмеження,
– розповів він.
За його словами, вищезгадані блоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці. Як повідомляв очільник Міненерго Герман Галущенко, до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС.
Дефіцит в енергоструктурі: останні новини
- Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що наразі немає можливості виготовити той обсяг електроенергії, щоб її вистачило на всіх. Основна причина дефіциту – це, очевидно, зруйнована чи пошкоджена генерація. Іноді ліквідація наслідків та відновлення пошкоджень можуть тривати близько 10 місяців.
- Як зауважив виконавчий директор ДТЕК, задля того, аби відновити необхідну кількість генерації, існує потреба в забезпеченні захисту критичних об'єктів, зокрема енергетичних, силами протиповітряної оборони.
- Водночас додамо, що внаслідок масованих атак росіян, українська система зазнала значних пошкоджень. Було знищено близько 80% об'єктів генерації. Для того, аби подолати дефіцит в окремі дні, наша держава аварійно імпортує електроенергію з таких країн як Румунія, Польща, Словаччина.
- Енергетики кажуть, що залежність української енергосистеми від погодних умов – це сувора реальність, яку спричинили російські удари по електростанціях. Тому у найближчій перспективі до графіків відключень доведеться звикнути.
- Враховуючи потепління, в Україні значно зменшилася потреба споживачів у електроенергії. Водночас голова Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що повністю уникнути відключень світла влітку все ж поки не вдасться.