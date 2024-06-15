Зі світлом лише 5 – 6 годин на день: експерт з енергетики оцінив прогноз Yasno на зиму
Після російських обстрілів ситуація в енергетиці залишається дуже складною. Гендиректор компанії Yasno заявив, що взимку відключення світла можуть бути тривалішими, а електроенергію подаватимуть лише на 5 – 6 годин.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, що такий прогноз доволі песимістичний. Цілком ймовірно, що реальна ситуація буде іншою, більш оптимістичною.
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Чого чекати українцям взимку
Навіть якщо ситуація в енергетиці покращиться, то це не означає, що до можливих відключень можна не готуватися. Це обов'язково потрібно робити всім, щоб мінімізувати ризики та дискомфорт, коли електроенергії не буде. Тому є низка рішень, які можуть допомогти українцям, які живуть у приватних будинках, так і в багатоквартирних.
Зараз дедалі частіше лунають заклики до людей виїжджати на зиму у села чи навіть за кордон. Справді, якщо є будинок з генератором, то так пережити відключення буде комфортніше. Ви мінімізуєте їхній вплив.
Все інше, на мою думку, – це панічні напади, які я не можу пояснити. Ми абсолютно точно вже навчилися адаптовуватися до умов, які маємо. Населення знає, як протистояти проблемам під час відключень,
– підкреслив Олександр Харченко.
Тому настільки трагічних наслідків не очікується. Підстав для них немає. Виїзд з домівок чи за кордон аж ніяк не полегшить ситуацію в енергетиці. Навпаки потрібно, щоб люди залишалися, працювали та навіть споживали електроенергію. Бо якщо всі споживачі поїдуть і її не буде для кого генерувати, то постає питання, чому Україна взагалі відновлює всю цю генерацію.
Ситуація зі світлом: останні новини
- Укренерго попередив, що ситуація в енергетиці з 17 червня стане складнішою. Головна причина – ремонтні роботи на АЕС. Їх не можна відтермінувати, бо саме в цей час потрібно перевантажувати паливо. Воно виробляє енергію лише якийсь час, а тоді його треба міняти. Уникнути цього неможливо.
- Побутовим споживачам, які під'єднані до ліній критичної інфраструктури, також почнуть вимикати світло. Перелік об'єктів, які не підлягають знеструмленню, переглянуть, а споживачів приєднають до інших ліній. Це потрібно для розвантаження лінії електропередавання, а також для справедливого та рівномірного розподілу світла.
- Наразі ситуація в енергетиці значно гірша, ніж у 2022 – 2023 роках, тому варто готуватися до складної зими. Водночас повних блек-аутів не прогнозують, хоча саме такою є головна мета Росії. Наразі завдання України – захистити атомну енергетику, зробити все, щоб не було блек-аутів та гарантувати ядерну та радіаційну безпеку.