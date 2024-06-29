Проблеми зі світлом можуть негативно вплинути на рух поїздів взимку: в Укрзалізниці застерегли

Наразі в Україні фіксуються значні проблеми з постачанням електроенергії споживачам. Подібне становище може вплинути на рух поїздів у осінньо-зимовий період.

Про це застерегли в Укрзалізниці. Зазначається, що як один з найбільших споживачів електричної енергії в Україні, компанія відчуває суттєвий дефіцит.

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Проблеми зі світлом можуть вплинути на рух поїздів

Згідно з оприлюдненою інформацією, ліміти на споживання електроенергії дозволяють забезпечити лише близько 75% потреб Укрзалізниці для забезпечення перевезення пасажирів та господарської діяльності. Тому, пасажири можуть відчути певні зміни.

За прогнозами, з наближенням осінньо-зимового періоду, посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів,

– йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що така ситуація зі світлом вплине і на надання послуг побутовим споживачам, оскільки вона є оператором системи розподілу електроенергії та водопостачання. Тому, було створено окрему компанію УЗ "Енерго".

"Минулої зими ми вже допомогли енергосистемі країни в забезпеченні живлення окремих адміністративних одиниць та зараз, беручи до уваги складну ситуацію з генерацією, ми маємо допомогти країні пройти найскладніший в історії осінньо-зимовий період", – сказав голова АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Повідомляється, що компанія займеться генерацією електроенергії. Вона збудує в різних регіонах України газові електростанції потужністю до 250 мегаватів. Насамперед, за даними Укрзалізниці, їх встановлять в обласних центрах.

Нещодавно голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що Україна внаслідок 8 масованих атак Росії втратила половину потужності наших електростанцій, тобто понад 9 гігаватів.