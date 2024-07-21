У різні години одна, дві або три черги: як вимикатимуть світло 22 липня

В Укренерго розповіли про відключення світла для споживачів на понеділок, 22 липня. Обмеження цього дня знову діятимуть цілу добу.

Відключення у нашій державі відбуваються через наслідки масованих російських атак на енергомережу. Водночас ситуація в енергетиці покращується, оскільки поступово в Україні спадає аномальна спека.

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Якими будуть відключення світла 22 липня

В Укренерго зазначили, що 22 липня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби.

З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень. З 18:00 до 23:00 – три черги. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень,

– розповіли у компанії.

Окрім того, у ДТЕК попередили жителів Києва, а також Київської, Одеської, Донецької, Дніпропетровської областей, що з 18:00 до 23:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі", – написали в компанії.

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Раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник розповідав, що в Україні покращилася ситуація з графіками відключення світла. Поліпшення з відключеннями пов'язано з покращенням погодних умов, адже жахлива спека спадає. Також це пов'язано з особливостями ремонтних кампаній на об'єктах генерації.

Водночас заступник глави Міненерго застеріг, що існують ризики продовження цинічних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі. Разом із тим наша держава продовжує свою підготовку до опалювального сезону.