Відключення світла в Україні 27 жовтня: графіки по містах та областях

У низькі областей України, у четвер, 27 жовтня, очікуються віялові відключення електроенергії. Коли у вашому місті можуть відключити світло – дізнатися нижче.

У жовтні російські військові ракетними ударами й атаками дронів пошкодили майже 40% електростанцій в Україні. Аварійні бригади продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів, через що й відбуваються відключення світла, пише 24 канал.

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Відключення світла у Києві та на Київщині

У столиці України, а також у Київській області 27 жовтня о 5:38 почалися стабілізаційні відключення світла. Всі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи.

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Згодом в Укренерго повідомили, що графіки стабілізаційних відключень, які були складені напередодні, більше не актуальні. Мешканців Києва та області попередили, що аварійні відключення світла будуть значно довшими, аніж очікувалося.

Через нові атаки окупантів енергосистема України зазнала нових пошкоджень. Саме тому Укренерго вводить більш тривалі екстрені відключення світла у Києві. Це підтвердив і заступник глави ОП Кирило Тимошенко. Він закликав людей заощаджувати електроенергію.

Подібна ситуація виникла також на:

Житомирщині;

Чернігівщині;

Черкащині.

Коли не буде світла на Одещині

З 8 ранку розпочалися віялові відключення електроенергії в Одеській області. Відключення кожного клієнта триватиме приблизно до 4 години. Однак воно може повторитися протягом доби через 4 години, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень.

Графік потенційних відключень світла в Одеській області

Коли та де не буде світла в Рівному

. Для того, аби підтримати енергосистему, споживайте електроенергію економно – вмикайте енергоємні прилади по черзі, максимально знизьте споживання електроенергії зранку з 6:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.

Мер Рівного Олександр Третяк опублікував графік планових відключень електроенергії у Рівному на 27 жовтня. У Рівному споживачі розділені на три групи: з 8:00 до 13:00, з 13:00 до 18:00 та з 18:00 до 23:00.



Відключення світла в Рівному / Фото Рівнеобленерго

Відключення світла в Рівному / Фото Рівнеобленерго

На Дніпропетровщині теж не буде електроенергії

У Дніпропетровській області з 8:00 введені стабілізаційні відключення світла. Відключення кожного клієнта триватиме щонайменше до 4 годин, але може повторитися протягом доби через 4 години.

Графік потенційних відключень світла у Дніпропетровській області

Аварійне відключення світла на Волині

. Як тільки з'являтиметься повідомлення про відключення світла в інших регіонах України – редакція 24 оновлюватиме для вас інформацію.

27 жовтня на території Волинської області теж застосовуються графіки аварійних відключень для населення. Крім того, застосовуються графіки обмеження електроенергії та потужності для промислових споживачів.

У "Волиньобленерго" повідомили, що порядок застосування черг аварійних відключень, місце відключення та його тривалість визначається за розпорядженням та у повній координації з диспетчером Західного регіону.

Водночас там зазначили, що графік відключень електроенергії надати неможливо, оскільки відключення є не плановими, а аварійними. Відключення вводяться почергово у всіх районах області.

На Буковині планово відключатимуть світло

У Чернівецькій області теж оприлюднили орієнтовний графік стабілізаційних відключень електроенергії.

Відключення відбуватимуться почергово. Дізнатись, до якої групи належить ваша адреса, можна тут.

Відключення світла на Буковині / Джерело Чернівціобленерго

У Чернівецькій області сформували 10 груп споживачів, аби створити чергу відключень. Графік відключень буде оновлюватися кожні 4 години.

На Прикарпатті змінили графік відключень світла

27 жовтня "Прикарпаттяобленерго" оновило графіки аварійних вимкнень в Івано-Франківській області. Вони введені сьогодні з 11 години. Черги, які діяли раніше, змінені.

Оновлені графіки подані із доповненим переліком адрес, а також орієнтовними періодами вимкнень у годинах можна знайти на стартовій сторінці сайту обленерго під кнопкою "Графіки аварійних вимкнень".

Графіки розбиті на дні і години, але це не означає, що у вказані періоди щодня не буде світла. Це залежить від розпорядження Укренерго та оперативної ситуації в енергосистемі України.

Харківщина буде без електроенергії

Як інформує Суспільне, 7 громад Харківської області потрапили під тимчасові відключення електроенергії 27 жовтня. Йдеться про громади, які входять до наступних районів електромереж:

Мерефʼянський,

Люботинський,

Близнюківський,

Кегичівський,

Барвінківський,

Зачепилівський,

Красноградський,

Зміївський райони.

За даними обленерго, обмеження ввели вранці 27 жовтня, вони тривають до чотирьох годин. Водночас можливе повторне запровадження обмежень через 8 годин



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