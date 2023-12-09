Міненерго розробило графіки: коли можуть початися відключення світла
В Україні вже розробили графіки відключень світла на випадок необхідності. Але без причин їх використовувати не будуть.
Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону повідомила, що графіки відключень світла застосовувати поки не планують. Про це пише 24 Канал.
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Коли в Україні можуть запровадити відключення світла
За словами Гринчук, ймовірні відключення світла в Україні можуть бути лише у випадку значних пошкоджень через обстріли.
На сьогоднішній день ми не плануємо запровадження графіків відключень тієї генерації, яка є. І навіть якщо виникає невеличкий дефіцит – у нас є змога покривати його за рахунок імпорту із сусідніх держав,
– сказала вона.
Вона зазначила, що хоча відключень наразі не планується, такі графіки розроблені ще від літа і доведені до всіх регіонів для того, щоб уникнути ситуацій, які були минулої зими. Адже Україна повинна бути готовою до будь-яких ситуацій.
Ми повинні бути готові до будь-яких ситуацій і повинні забезпечити справедливий розподіл електроенергії для всіх споживачів. Тому графіки дійсно є, але запровадження їх поки не планується. Це станеться хіба що, якщо у нас будуть значні пошкодження в разі обстрілів,
– пояснила Гринчук.
Українців закликають економити електроенергію
- З настанням холодів в Україні спостерігається незначний дефіцит електроенергії у пікові години навантаження. Тому фахівці закликають громадян за можливості скоротити споживання, особливо з 09:00 до 19:00. Адже зниження споживання мінімізує шанси введення графіків відключень світла.
- Українців просять не вмикати одночасно багато потужних приладів та переносити прання на нічний час.
- До ощадливого споживання електроенергії закликають і бізнес, зокрема торговельні центри, магазини, кафе та ресторани просять зменшити освітлення вітрин та вивісок.