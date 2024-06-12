Відключення світла в Україні почнуться сьогодні на 2 години пізніше

12 червня 2024, 14:25
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Джерело:

ДТЕК

Ситуація в енергосистемі України досі залишається непростою. У ДТЕК розповіли, як будуть діяти графіки відключень світла 12 червня.

У ДТЕК повідомили, що стабілізаційні відключення світла в Україні почнуться сьогодні на 2 години пізніше. У разі змін поінформують додатково.

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Як вимикатимуть світло

За інформацією від Укренерго, графіки відключень почнуть діяти на дві години пізніше – з 17:00 і до 23:00.

Причиною знеструмлення значної кількості населених пунктів є негода.

Також там закликали відповідально ставитись до споживання електроенергії. Росія постійно б'є по енергетичній інфраструктурі України, тож графіки відключення світла – необхідність для відновлення енергосистеми. 

Чи є ризик повного блекауту

  • В Укренерго відповіли, чи є зараз ризик повного блекауту. Також пояснили, чому не варто плутати його з контрольованими відключеннями.
  • У компанії зазначили, що блекаут – це велика системна аварія, за якої баланс між наявною енергією в системі та споживанням порушено, і Укренерго не контролює роботу системи. Водночас контрольовані відключення Укренерго застосовує саме для того, щоб збалансувати систему в умовах дефіциту електроенергії.
  • Наразі Укренерго не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Однак цей прогноз не враховує можливі наступні російські атаки. 

Автор: Вікторія Кульженко