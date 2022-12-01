Лекції на "Новій пошті" та АЗС: українські викладачі продовжують працювати навіть без світла
Джерело:Верховна Рада
Українці не припиняють доводити свою незламність. Наші викладачі продовжують працювати навіть всупереч відключенням світла.
У мережі з'явилися світлини, як викладачі читають лекції на заправці та у відділенні "Нової пошти".
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На одній з оприлюднених світлин видно, що викладачка читає лекцію у відділенні "Нової пошти". Ймовірно, така ситуація склалася через регулярні відключення світла, що виникли після російських обстрілів.
Викладачка на "Новій пошті" / Фото з твітеру "Пані ворона"
На іншому фото – чоловік проводить дистанційний урок з математики на заправці під час відключення світла. Він розмістився просто на столику з підставками для цукру та соломинками.
Український викладач проводить урок на АЗС / Фото Максима Перепелиці
Як на це реагують у соцмережах
Такі фото надихають українців. Ось, що вони пишуть у коментарях:
- "Незрозуміло, як росіяни збираються нас перемогти. Коли я дивлюсь на такі фото – це і надихає, і розчулює. Плани росіян проваляться".
- "Бо вчителі несуть світло знань крізь тимчасову мряку, яка насунулась на Україну. Тупо титани. Всі, і учні, і вчителі".
- "Коли мої студенти 1 курс складали тести о 2 – 3 ночі (як тільки з'являлось світло чи інтернет), я всім казала, що просто хочеться обійняти".
Яка ситуація з українською енергетикою
Після численних ракетних ударів росіян українська енергетика сильно постраждала. Наші фахівці роблять все можливе, аби якомога швидше відновити електропостачання в кожну оселю. Станом на вечір 30 листопада без світла залишалися 6 мільйонів абонентів у більшості областей України та у Києві.
Напередодні ввечері Володимир Зеленський повідомив, що ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях. За словами Зеленського, енергетики та комунальники і всі наші служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати українцям якомога більше світла на довший час.
Прем'єр Денис Шмигаль 29 листопада заявив, що дефіцит електроенергії в Україні становить 30%. Натомість 70% – покриває виробництво електроенергії.
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