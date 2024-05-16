Графіки відключень: як знайти свою адресу на сайтах YASNO та ДТЕК

16 травня 2024, 15:48
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У зв'язку з російськими ударами по нашій енергетиці, компанії-постачальники вводять графіки відключень світла для населення. Дізнатись, коли ваш будинок відімкнуть у рамках стабілізаційних заходів, можна на сайтах ваших енергокомпаній.

З 14 травня по всій території України почались контрольовані аварійні відключення світла для побутових споживачів по всій Україні. Це частково спричинило занепокоєння населення, адже люди не могли визначити, в якій черзі на відключення вони перебувають. 24 Канал підготував для вас інструкцію, як дізнатись свої графіки.

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Як знайти свою адресу у графіку відключень на YASNO

Це досить просто і швидко. Для цього скористайтеся інструкцією:

  • зайдіть на сайт YASNO;
  • оберіть свій регіон справа вгорі;
  • натисніть на Графік ймовірних відключень;
  • введіть свою адресу.

Так ви зможете дізнатися чергу, до якої належить ваша адреса, та час можливого знеструмлення.

Крім того, перевірити час відключень можна через спеціальний чат-бот YASNO-online у телеграмі. Для цього потрібно:

  • перейти за посиланням та запустити чат-бот;
  • обрати свій регіон;
  • натиснути Можливі відключення;
  • вказати адресу.

Як дізнатися про відключення електроенергії ДТЕК

Перевірити можливі відключення на сайті ДТЕК. Для цього:

  • заходимо на сайт;
  • обираємо Відсутня електроенергія;
  • вводимо адресу.

Чому почались аварійні відключення світла

  • З 14 травня по всій Україні почались аварійні відключення світла. У YASNO розповіли, що це вимушений захід, який є наслідком масованих атак Росії на енергетичні об'єкти України. Відключення необхідні для балансування енергосистеми.

  • Наразі в енергосистемі України значний дефіцит потужності. Через це в усіх областях були аварійні відключення світла, а тепер почали діяти графіки обмеження споживачів. 

  • Українців закликають ощадливо використовувати електроенергію та обмежити користування пральними машинами, бойлерами та іншими потужними приладами в пікові години.

  • Генеральний директор YASNO зауважив, що відключення світла у населення, на жаль, було питанням часу. Також Сергій Коваленко наголосив, що внаслідок російських обстрілів Україна втратила 8 гігаватів потужностей.

  • Радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко розповів, що відключення світла можуть тривати до серпня – вересня цього року. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.

Автор: Василь Розтрьопа