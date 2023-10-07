Як уникнути стресу під час блекауту: дієві рекомендації МОЗ

Окупанти можуть знову атакувати енергетичну інфраструктуру України. Наша держава готується до можливих блекаутів. Важливо знати, що допоможе уникнути стресу під час відключень світла.

Міністерство охорони здоров'я підготувало перелік справ, які не тільки допоможуть легше пережити можливі блекаути, а є корисними для психічного та фізичного здоров'я.

Зверніть увагу Як підготуватися до блекауту: лайфхаки з виживання без світла в будинку

Що допоможе уникнути стресу під час відключень світла

Так, от, згідно з рекомендаціями МОЗ, уникнути стресу під час можливих блекаутів допоможуть:

прогулянки. Однак, гуляйте лише зі світловідбивними або світлодіодними аксесуарами (наприклад, браслет або стрічка, або жилет);

механічна робота, що не потребує яскравого освітлення. Наприклад, прибирання, наведення ладу на робочому столі, перепакування сипучих харчів тощо.

Збільшення впорядкованості й зменшення хаосу довкола себе – це приємне для мозку явище,

– зауважили у міністерстві.

Також можна практикувати техніки психологічної самодопомоги. Багато з них можна знайти за цим посиланням. Також корисні поради є тут;

тренування вдома. Уже зараз можна навчитися техніки виконання вправ з тренером чи тренеркою, аби потім виконувати їх вдома навіть у сутінках. Також завантажте відповідні відео, – це допоможе;

аудіокниги допоможуть якісно провести період відключення світла;

настільні ігри для всієї родини – це якісний час разом, для якого не потрібне яскраве освітлення та інтернет;

сон.

Читайте також Захист енергооб'єктів від ракет: Шмигаль розповів про унікальні проєкти

Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу