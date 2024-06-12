13 червня світло по всій Україні відключатимуть лише протягом 2 годин ввечері

Через російські обстріли ситуація в українській енергосистемі залишається складною. Водночас 13 червня в Україні будуть діяти графіки відключень світла, однак є певний нюанс.

Відомо, що 13 червня графіки застосовуватимуть всього на 2 години ввечері. В Укренерго пояснили, про який час мовиться.

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Як вимикатимуть світло 13 червня

У компанії пояснили, що 13 червня будуть вимикати протягом 20:00-22:00. Також пояснили, як будуть забезпечувати електроенергією об'єкти критичної інфраструктури.

Електроживлення підприємств критичної інфраструктури, а також тих, які імпортують 80% енергії для своїх потреб, обмежуватись не буде.

Російські обстріли пошкодили українську енергетичну систему і через це застосовують графіки відключень світла.

Коли ситуація зі світло може стати тяжчою