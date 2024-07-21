В Міненерго відповіли, чи вплине відмова від переходу на літній час на енергосистему

Скасування переведення годинників на літній час не вплине на ситуацію в енергосистемі України. Через такі зміни споживання електроенергії не збільшиться.

Нещодавно в Україні ухвалили законопроєкт, який скасовує переведення годинників на літній час. Тепер сезонний перехід часу на території України більше не здійснюватимуть. Про вплив такого кроку на енергосистему розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Чи збільшиться споживання електроенергії

Колісник процитував міністра енергетики Германа Галущенка, який заявив, що енергосистема не постраждає від скасувань переходу часу.

Ситуація залишається стабільною та це жодним чином негативно не вплине,

– наголосив заступник міністра.

На питання про те, чи не прогнозує Міненерго збільшення споживання через скасування літнього часу, Колісник відповів: "Ні".

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До слова, в неділю 21 липня в Україні діють графіки відключення світла. Однак порівняно з попередніми днями обмежень значно менше.